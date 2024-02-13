213.6 مليون درهم أرباح «انفيكتوس للاستثمار» في 2023 وتوزيع 45 مليوناً

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلنت «انفيكتوس للاستثمار بي إل سي»، شركة تجارة الأغذية الزراعية في الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا، عن نتائجها المالية للعام 2023. حيث نمت إيراداتها 35 % على أساس سنوي لتصل إلى 8.1 مليارات درهم في عام 2023، ما يمثل أعلى إيرادات سنوية لها منذ إدراجها مقارنة بمبلغ 5.9 مليارات درهم في عام 2022، وبلغ صافي الأرباح 213.6 مليون درهم في عام 2023، مقارنة بمبلغ 454.5 مليون درهم في عام 2022، وأوصى مجلس إدارة الشركة بتوزيع أرباح بقيمة 45 مليون درهم، على أن يتم توزيعها في الربع الثاني من عام 2024.

وحافظت الشركة على هوامش ربح قوية بمستويات أعلى من متوسط القطاع، وحققت نمواً كبيراً في حجم المعاملات السلعية، التي ارتفعت بأكثر من 110 % لتصل إلى 5.37 ملايين طن متري، مقارنة بـ 2.56 مليون طن متري في عام 2022.

وقال أمير داود عبداللطيف، الرئيس التنفيذي لشركة انفيكتوس للاستثمار: في وسط وما بين التحديات الجيوسياسية والاقتصادية على مستوى العالم، حققت إنفيكتوس للاستثمار أداءً مالياً قوياً في عام 2023، ما يعكس مرونتنا التشغيلية. وقد كان هذا العام بمثابة خطوة كبيرة في رحلة نمونا، وذلك من خلال توسيع تواجدنا الجغرافي في عشرة أسواق جديدة وتنويع محفظتنا لتشمل منتجات جديدة. وبينما نمضي قدماً، سنواصل الاستثمار استراتيجياً في سلسلة التوريد لدينا لتعزيز قدراتنا التشغيلية وتلبية الاحتياجات المتطورة لعملائنا حول العالم،. وارتفع إجمالي حقوق المساھمین إلى 1.06 مليار درهم في عام 2023، مقارنة بـ 1.02 مليار درهم في 2022.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز