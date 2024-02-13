«المال كابيتال ريت» يصدر حقوق أولوية لزيادة رأس المال إلى 750 مليون درهم

المصدر: دبي- البيان

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أعلن صندوق المال كابيتال ريت،الذي تديره شركة المال كابيتال التابعة لشركة دبي للاستثمار عن إصدار حقوق أولوية للمساهمين الحاليين، ومن المقرر أن يبدأ الاكتتاب فيها 4 مارس 2024. ويأتي إصدار حقوق الأولوية بعد موافقة هيئة الأوراق المالية والسلع في دولة الإمارات على الإصدار.

ومن المقرر استخدام حصيلة العائدات التي سوف يتم جمعها في تمويل عمليات الاستحواذ على أصول عقارية مدرة للدخل في القطاع التعليمي وقطاع الرعاية الصحية من أجل تعزيز محفظة صندوق المال كابيتال ريت. ويبلغ حجم صندوق المال كابيتال ريت الحالي حوالي580 مليون درهم، تم استثمارها في محفظة متنوعة من الأصول التعليمية المدرة للدخل في الإمارات.

ويوفر إصدار حقوق الأولوية ما يصل إلى 400 مليون وحدة جديدة للمساهمين الحاليين بسعر 1.1 درهم لكل وحدة جديدة، الأمر الذي يساهم في زيادة رأس المال 114 % تقريباً، ليصل إلى حوالي 750 مليون درهم، هذا إضافةً إلى 40 مليون درهم علاوة إصدار ليبلغ إجمالي حقوق الملكية لمالكي الوحدات كحد أقصى وحدة جديدة كحد مستهدف وزيادة رأس مال الصندوق بحد أقصى إلى 790 مليون درهم بعد استكمال زيادة رأس المال.

ويخوّل الاكتتاب في حقوق الأولوية الجديدة جميع مساهمي الصندوق الاكتتاب في الوحدات الجديدة الصادرة، حيث يحق لكل مساهم إضافة حق واحد لكل 0.875 وحدة يمتلكها مالكي الوحدات المسجلين في تاريخ الأهلية المحدد مقابل سعر اكتتاب 1.1 درهم للوحدة الواحدة.

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