مدينة مصدر و«أليسكا» تتعاونان لإطلاق مشروع مزرعة عمودية ذكية

المصدر: أبوظبي - البيان

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أعلنت مدينة مصدر عن تعاونها مع «أليسكا تكنولوجيز»، وهي شركة متخصصة في مجال التكنولوجيا الزراعية تعمل على تطوير حلول زراعية شاملة ومحلية، لإطلاق أول مزرعة عمودية داخلية في مدينة مصدر. ويساهم هذا المشروع في تحسين مجتمع مدينة مصدر، وتوعية الزوار بأهمية الزراعة العمودية ودورها في التصدي لتحديات الأمن الغذائي.

من خلال استخدام أحدث تقنيات الزراعة الخضراء، تعتمد مبادرة التكنولوجيا الزراعية هذه على استخدام معدات آلية وبرمجيات الذكاء الاصطناعي لزراعة أنواع عالية الجودة من الخضراوات الورقية والخس والأعشاب الغذائية الجاهز للاستهلاك والخالية من المواد الكيميائية الضارة.

تقع المزرعة ضمن حاويتي شحن تجاريتين من الحجم الكبير أعيد تخصيصهما لهذا الغرض بالقرب من إيكو بلازا في مدينة مصدر، وستنتج ما يزيد عن 650 كيلوجراماً من الخضروات الورقية شهرياً على مدار العام لتوفير تجربة توريد المنتجات الطازجة مباشرةً من المزرعة إلى المائدة. وبينما تعمل الحاوية الأولى بكامل طاقتها، يخطط الشريكان لتوسيع إنتاج الحاوية الثانية في العام المقبل.

وقال سيباستيان ميلر، مدير الأماكن العامة في مدينة مصدر: تعد الشراكة والتجربة من المقومات الأساسية لإيجاد حلول مبتكرة لمشكلة تغير المناخ، وهما عنصران رئيسيان في مدينة مصدر. نحن سعداء بتعاوننا مع شركة مثل «أليسكا» التي تشكل منصة لاختبار تقنيات الزراعة داخل المدن وإنتاج غذاء عالي الجودة، وكلاهما يلعب دوراً محورياً في معالجة قضايا الأمن الغذائي والتحديات المرتبطة بتغير المناخ.

وأضاف: يوفر هذا المشروع العديد من الفوائد، ذلك أن استخدام الأراضي الحضرية لأكثر من غرض يقلل التكاليف، ويحقق استخداماً أفضل للمساحات المحدودة، فضلاً عن زيادة المرونة الحضرية. وفي حالة المزرعة العمودية، يمكن للمساحات الخضراء كذلك أن تساهم في تحسين جودة الهواء وتقليل تأثير الجزر الحرارية للمدن - بمعنى أنها تساعد في تبريد المناطق الحضرية، وهو أمر بالغ الأهمية في هذا الجزء من العالم.

من جانبه، قال ستيوارت أودا، مؤسس «أليسكا»: تعتبر مدينة مصدر شريكاً رائعاً في ضوء منظومة تكنولوجيا المناخ الفريدة التي نجحوا ببنائها على مدار السنوات العشر الماضية. ويتطلب تحويل القطاع الزراعي التعاون مع المبتكرين في عشرات القطاعات.

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