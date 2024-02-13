«راكز» تطلق حملات ترويجية في الهند لعرض الفرص الاستثمارية برأس الخيمة

المصدر: رأس الخيمة – البيان

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أطلقت مناطق رأس الخيمة الاقتصادية «راكز» عدداً من الحملات التجارية الاستراتيجية في كبرى المدن الهندية وتهدف إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية المتبادلة وتقديم الدعم للمستثمرين الهنود في رحلتهم للبحث عن فرص استثمارية متنوعة في رأس الخيمة والإمارات، وترسيخ مكانة إمارة رأس الخيمة وجهة جاذبة للأعمال وتسليط الضوء على مزايا تأسيس الأعمال التي تطرحها راكز للمستثمرين.

ونظم فريق «راكز» في الحملات الترويجية سلسلة من فعاليات التواصل والجلسات الحوارية مع الشركات والمستثمرين في كل من ولاية كولكاتا ومومباي وحيدر آباد ضمت مجموعة من أصحاب الأعمال وأعضاء مجالس الأعمال البارزة مثل غرفة التجارة الهندية في كولكاتا واتحاد غرف التجارة والصناعة في تيلانجانا، كما ناقش فريق راكز الفرص الاستثمارية المتاحة في إمارة رأس الخيمة مع أبرز المستثمرين الهنود العاملين في قطاعات مختلفة مثل الأغذية والأشربة والمواد الكيميائية والمعادن ومزودي الحلول المستدامة والاتصالات والهندسة والبناء والإعلام والطاقة والمركبات والأدوية والتعبئة والتغليف.

وأكد رامي جلاد، الرئيس التنفيذي لمجموعة «راكز»، أهمية العلاقات الثنائية بين الإمارات والهند قائلاً: تربط الإمارات والهند علاقة ثنائية قوية تقوم على أسس راسخة من الاحترام المتبادل والمصالح الاقتصادية المشتركة، كما تُعد الهند واحدة من أهم أسواق الاستثمار الأجنبي المباشر في الإمارات.

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