4.7 مليارات دولار صافي دخل “أدنوك للغاز” في 2023

المصدر: وام

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أعلنت "أدنوك للغاز بي إل سي" اليوم عن نتائجها المالية الموحدة للأشهر الثلاثة المنتهية في 31 ديسمبر 2023 ("الربع الرابع من عام 2023") وللفترة من 8 ديسمبر (تاريخ التأسيس) إلى 31 ديسمبر 2023.

ويتم الإعلان عن النتائج المالية المبدئية غير المدققة الموضحة للفترة المقارنة (أي فترة الثلاثة أشهر و12 شهراً المنتهية في 31 ديسمبر 2022 ("الربع الرابع من عام 2022" و"السنة المالية 2022") على أساس الإيرادات المبدئية المعدلة.

وتمكنت "أدنوك للغاز" من تحقيق أداءٍ مالي قوي في الربع الرابع من عام 2023، بفضل النمو الكبير في حجم المبيعات وبيئة أسعارٍ جيدة.

فقد سجلت إيرادات الشركة ارتفاعاً بلغت نسبته 7% في الربع الرابع من عام 2023 على أساس سنوي لتصل إلى 6,301 مليون دولار، وذلك بفضل ارتفاع حجم المبيعات، حيث بلغ 912 تريليون وحدة حرارية بريطانية (TBTU)، تكفي لإمداد 6 ملايين منزل بالطاقة لمدة عام واحد، بنسبة زيادة بلغت 5% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق.

ونتيجة لذلك، ارتفعت الأرباح قبل تكاليف التمويل والضرائب والاستهلاك والاستقطاعات (EBITDA) للربع الرابع من عام 2023 بنسبة 15% على أساس سنوي لتصل إلى 2,212 مليون دولار أمريكي، ما أدى إلى ارتفاع صافي الدخل على أساس سنوي بنسبةٍ بلغت 24% مسجلا مبلغاً قدره 1,345 مليون دولارٍ أمريكي.

جاء أداء الشركة المالي القوي بفضل تركيزها المتواصل على استمرار التحسين في الكفاءة وزيادة نسبة السوائل ذات الهامش المرتفع من إجمالي حجم المبيعات وبلغ صافي الدخل مبلغ 4,720 مليون دولار أمريكي للسنة المالية 2023 متجاوزاً توقعات السوق.

وقال الدكتور أحمد العبري، الرئيس التنفيذي لشركة "أدنوك للغاز": “حققت الشركة مجموعةً قويةً من النتائج في عام 2023، على الرغم من بيئة أسعار صعبة في النصف الأول من العام.. وتؤكد هذه النتائج مرونة الشركة وقدرتها على المحافظة على هوامش أرباحٍ قوية خلال تقلبات الأسعار.. لقد قمنا باستثمارات كبيرة في عام 2023 لدفع استراتيجيتنا للنمو من خلال منحنا عقود هندسةٍ ومشترياتٍ وبناء (EPC) بقيمةٍ اجمالية بلغت 4.9 مليارات دولار أمريكي بغرض زيادة قدرتنا الإنتاجية بشكل مستدام.. وبالإضافة إلى ذلك، حافظت "أدنوك للغاز" على زخم مبيعاتها القوي خلال العام واستفادت من ازدياد الطلب العالمي المتزايد على الغاز الطبيعي المسال كوقود انتقالي، حيث قمنا بتوقيع عقودٍ لتوريده تراوحت قيمتها بين 9 و12 مليار دولار أمريكي، هذا الأداء القوي على صعيد أعمالنا كافة مكننا من تجاوز أهدافنا لعام 2023 وفقاً لما أدرجناه خلال فترة الطرح العام."

ومنحت "أدوك للغاز" عقودا في عام 2023 لغرض دفع عجلة النمو المستدام على المدى الطويل، من بينها عقد بقيمة 3.6 مليارات دولار لتشغيل مرافق جديدة لمعالجة الغاز وتوسيع أخرى قائمة.. ومنحت عقدا آخر بقيمة 1.3 مليار دولار لتوسيع شبكة خطوط أنابيب الغاز الطبيعي كجزء من برنامج استدامة، الذي يهدف إلى تمكين توريد كميات أكبر من الغاز الطبيعي لعملائها في الإمارات الشمالية من أجل المساهمة في تحقيق "مجموعة شركات أدنوك" لهدفها المتمثل في خفض كثافة الانبعاثات بنسبة 25% بحلول عام 2030، وشركة "أدنوك" لتحقيق انبعاثات صفرية بحلول عام 2045، منحت الشركة عقداً بقيمة 615 مليون دولار أمريكي لإنجاز أحد أكبر مشاريع التقاط الكربون المتكاملة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا المتكاملة، في مصنع حبشان لمعالجة الغاز. وستكون للمشروع، الذي ستقوم الشركة بإدارته بالإنابة عن شركة "أدنوك"، القدرة على التقاط وتخرين ما يصل إلى 1.5 مليون طن سنوباً من ثاني أكسيد الكربون.

وتؤكد "أدنوك للغاز" توزيعات أرباحها البالغة 3.25 مليارات دولار أمريكي وذلك للسنة المالية 2023، حيث قامت بتوزيعات نقدية مرحلية افتتاحية بقيمة 1.625 مليار دولار أمريكي في ديسمبر 2023 وسيتم دفع 1.625 مليار دولار أخرى في الربع الثاني من عام 2024.

وتتوقع الشركة بعد توزيع الأرباح لعام 2023، نمواً في توزيعات الأرباح السنوية بنسبة 5% للسهم الواحد على مدى السنوات الأربع المقبلة،ما يؤكد قوة ووضوح التدفقات النقدية المستقبلية للشركة.

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