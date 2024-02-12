فلاي دبي تبدأ رحلاتها المنتظمة إلى بينانغ ولانكاوي

المصدر: البيان

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افتتحت فلاي دبي عملياتها إلى لانكاوي وبينانغ بدء من 10 فبراير حيث هبطت الرحلة الافتتاحية، التي تزامنت مع اليوم الأول من العام الصيني الجديد، في مطار بينانغ الدولي ومطار لانكاوي الدولي. واستقبلت الرحلة الاولى بتحية من رشاشات المياه التقليدية وحضور عدد من ممثلي السلطات المحلية لتصبح فلاي دبي أول ناقلة تخدم هذين المطارين برحلات يومية من دبي.

ومع بدء الرحلات إلى بينانغ ولانكاوي، توسع فلاي دبي شبكتها في جنوب شرق آسيا إلى أربع وجهات في دولتين وهما لانكاوي وبينانغ في ماليزيا وكرابي وباتايا في تايلاند.

وتعليقاً على بدء الرحلات، قال سودير سريداران، نائب الرئيس الأول للعمليات التجارية (الإمارات العربية المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي وإفريقيا وشبه القارة الهندية) في فلاي دبي: "يسعدنا أن نرى تعزيز حضورنا في جنوب شرق آسيا مع إضافة بينانغ ولانكاوي إلى شبكتنا المتنامية. نحن في فلاي دبي ملتزمون بفتح الأسواق غير المخدومة، ومع انطلاق رحلاتنا اليوم، فإننا نتطلع إلى توفير المزيد من الفرص لمسافرينا لاستكشاف هذه المنطقة الجميلة."

يمثل توقيت الرحلة الافتتاحية في اليوم الأول من العام الصيني الجديد مناسبة ممتعة للسياح للمشاركة في الاحتفالات متعددة الثقافات والأحداث النابضة بالحياة التي تسبق احتفالات العام الصيني الجديد التي تستمر 15 يوماً في بينانغ. ومن خلال مجموعة من أنشطة السنة الصينية الجديدة، تدعو بينانغ الزوار للمشاركة في المشهد الثقافي الديناميكي للمدينة، واحتضان جوهر احتفالات السنة القمرية الجديدة.

وقال واي بي وونغ هون واي، المدير التنفيذي للسياحة والاقتصاد الابداعي لولاية بينانغ : "يسعدنا دخول فلاي دبي ورحلاتها إلى بينانغ ولانكاوي، ليكون أول خط طيران مباشر جديد لمطارنا هذا العام. نحن واثقون ان هذا المسار سيكون خطا دوليا جديدا من بينانغ، ونتوجه بالشكر لفلاي دبي على جهودها لجعل بينانغ الوجهة المفضلة للعديد من المسافرين حول العالم."

توفر الوجهتان الماليزيتان الجديدتان للزوار من دولة الإمارات وعبر شبكة فلاي دبي مزيجاً من التراث والمغامرة والاسترخاء. تقدم بينانغ مزيجاً مثالياً من الغنى الثقافي والسحر الحديث. تشتهر مدينة جورج تاون المدرجة في قائمة اليونسكو بفنون الشوارع النابضة بالحياة، وهي تشتهر بالهندسة المعمارية الاستعمارية والمأكولات المتنوعة. وفي الوقت نفسه، توفر شواطئ لانكاوي البكر والمناظر الطبيعية الخلابة ملاذًا استوائيًا لأولئك الذين يبحثون عن عطلات الشاطئ.

وستقوم فلاي دبي بتشغيل أحدث طائراتها على هاتين الوجهتين التي تتميز بمقاعد يمكن تحويلها إلى سرير، وقوائم طعام مستوحاة من الطراز العالمي، وساعات من الترفيه في درجة الأعمال ومقاعد مصممة لتحسين المساحة والراحة في الدرجة السياحية.

سيتم تشغيل الرحلات إلى لانكاوي عبر محطة توقف قصيرة في بينانغ، مما يوفر للمسافرين من دولة الإمارات ومختلف أنحاء المنطقة خيارات سفر مريحة لاستكشاف هذه الوجهات الشهيرة.

تفاصيل الرحلات

اعتبارًا من 10 فبراير 2024، سيتم تشغيل الرحلات يوميًا من المبنى رقم 3 بمطار دبي الدولي إلى مطار بينانغ الدولي ومطار لانكاوي الدولي.

تبدأ أسعار درجة الأعمال ذهابًا وإيابًا من دبي إلى بينانغ من 11,000 درهم وتبدأ أسعار الدرجة السياحية الأساسية من 2,700 درهم.

فيما تبدأ أسعار درجة الأعمال ذهابًا وإيابًا من دبي إلى لانكاوي من 11,000 درهم وتبدأ أسعار الدرجة السياحية الاساسية من 3,500 درهم.

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