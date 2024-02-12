وليد الزرعوني: المبيعات العقارية في دبي مرشحة لتسجيل 450 -500 مليار درهم

المصدر: دبي- البيان

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أكد وليد الزرعوني رئيس مجلس إدارة شركة «دبليو كابيتال» للوساطة العقارية، أن المعارض العقارية تلعب دورًا إيجابيًا في الترويج للقطاع العقاري وجذب العملاء والمشترين، مُشيدًا بالعروض المقدمة من المطورين العقاريين لاقتناص شريحة جيدة من العملاء، ما أسهم في تسجيل مبيعات عقارية تاريخية تجاوز 400 مليار درهم في العام الماضي، مؤكداً أن السوق العقارية تجني ثمار ريادة دبي العالمية، مرجحاً أن تتراوح مبيعات العام الحالي بين 450-500 مليار درهم.

واختتمت شركة «دبليو كابيتال» للوساطة العقارية التي تتخذ من إمارة دبي مقرًا لها، بنجاح معرضيها العقاريين في أبوظبي والعين، بالتعاون مع شركة ربدان للتطوير العقاري، وذلك بهدف التسويق لمشروعات الشركة المختلفة.

وكانت فعاليات المعرض الأول في إمارة أبوظبي قد انطلقت 22 يناير 2024 واستمرت لمدة 3 أيام، فيما تم تنظيم المعرض الثاني في مدينة العين بين 2 و4 فبراير الجاري.

وقال وليد الزرعوني، رئيس مجلس إدارة شركة «دبليو كابيتال» للوساطة العقارية، إن نتائج المعرضين جاءت إيجابية بعدما شهد إقبالًا كبيرًا من العملاء ورغبةً قويةً للتعرف على أفضل الفرص المتاحة للاستثمار العقاري في إمارة دبي والدخول فيها فورًا.

وأكد الزرعوني، على أن تنظيم المعرضين جاء ضمن الفعاليات المهمة التي تنظمها الشركة بشكل دوري، وتضعه على رأس أجندتها العقارية المحلية، حيث بات منصة راقية لتسويق المشروعات العقارية المهمة بما يُتيحه من فرص الوصول إلى شرائح متنوعة من المستثمرين العقاريين.

وأفاد وليد الزرعوني، بأن المعرضين ركزا على الترويج لمشاريع «ربدان للتطوير العقاري» التي تعتبر إحدى شركات التطوير العقاري الرائدة في الإمارات، من بينها مشروع «ناس3» في منطقة أرجان بدبي لافتًا إلى أن السوق العقارية عامرةٌ بالفرص الجاذبة رغم الارتفاعات الكبيرة في الأسعار على مدار السنوات الثلاث الأخيرة.

وأشار الزرعوني، إلى أن «ربدان» تستعد لإطلاق مشروع «Gharbi 1 Residences» في قرية جميرا الدائرية قريبًا، والذي سيكون كرمز للتألق المعماري، وسيتميز بإطلالات بانورامية ووسائل راحة استثنائية، وسيشمل على استوديو مع شرفة، وشقق غرفة نوم واحدة مع شرفة ومسبح، وشقق غرفتي نوم مع شرفة وتراس خاص ومسبح، وفيلا من 4 غرف نوم مع شرفة ومسبح.

وأضاف وليد الزرعوني، أن شركة «ربدان» تركز على وضع معايير جديدة في قطاع العقارات من خلال تقديم مشاريع تطويرية مبتكرة ومستدامة وجذابة من الناحية الجمالية، مع تركيزها على إعادة تعريف الطريقة التي يختبر بها الناس الحياة الحضرية. من خلال مزيج من التكنولوجيا المتطورة والتصميم البصري.

وأفاد الزرعوني: «أن دبليو كابيتال تعمل على تسويق جميع الفئات العقارية، بدءًا من المشروعات الموجهة لذوي الدخل المتوسط والمحدود وصولًا إلى المشروعات والمجمعات الفاخرة».

وأفاد وليد الزرعوني، بأن القطاع العقاري في دولة الإمارات يشهد طفرة في تنظيم المعارض العقارية القوية في السنوات الأخيرة وسط جاذبية عقارات الدولة للمستثمرين المحليين والأجانب، مؤكدًا أن الدولة تعيش نقلة حضرية جديدة تتبنى فيها تعزيز البنية التحتية والتوسع العمراني لاستيعاب الطلب المستقبلي على المسكن في العقدين المقبلين.

وأشار رئيس مجلس إدارة شركة «دبليو كابيتال» للوساطة العقارية، إلى أن دولة الإمارات تفتح أذرعها أمام الجميع وتقدم تسهيلات غير مسبوقة على صعيد منح الإقامات طويلة المدى، وتسهيل تملك الأجانب للمشاريع الجديدة بالكامل، مع خطط طموحة لتصبح الوجهة الأولى المفضلة للعيش والعمل في العالم.

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