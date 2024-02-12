35 % نمو ركاب «الاتحاد للطيران» في يناير إلى 1.4 مليون

المصدر: أبوظبي– البيان

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نشرت «الاتحاد للطيران»، الناقل الوطني لدولة الإمارات، النتائج الأولية لحركة المسافرين على متن رحلاتها لشهر يناير 2024، حيث استقبلت الشركة أكثر من 1.4 مليون ضيف، فيما وصل متوسط عامل الحمولة إلى 86.04% على مدار الشهر.

وقال أنطونوالد نيفيس، الرئيس التنفيذي للاتحاد للطيران: «في يناير 2024، شهدنا نمواً بنسبة 35 % على أساس سنوي في أعداد الضيوف، وبدأنا بتشغيل رحلات إلى خمس وجهات إضافية مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023، مما يجعلنا واحدة من أسرع شركات الطيران نمواً في العالم».

وتابع: «نحن نعمل على تلبية طلب العملاء من خلال إضافة المزيد من الرحلات الجوية إلى الوجهات الرئيسية، حيث نقدّم الآن زيادة بنسبة 27٪ تقريباً في رحلات المغادرة الأسبوعية لصيف 24 مقارنة بالصيف الماضي. لقد بدأنا العام بإطلاق رحلات يومية من أبوظبي (AUH) إلى كوزيكود (CCJ) وثيروفانانثابورام (TRV) في منطقة كيرالا الهندية، ليصل إجمالي عدد محطاتنا الهندية إلى 10 وجهات».

وأضاف نيفيس قائلاً:«نحن فخورون باستقبال 1.4 مليون ضيف في مقرنا الجديد، مطار زايد الدولي في أبوظبي، ونتطلع بالترحيب بالمزيد من الضيوف من مختلف أنحاء العالم في المطار الجديد وعلى متن رحلاتنا طوال عام 2024، مع استمرار شبكتنا ورحلاتنا في التوسّع».

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