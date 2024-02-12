"تشاتلز آند مور" تحفّز على تفعيل التواصل المجتمعي

المصدر: البيان

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"تشاتلز آند مور"، الشركة الرائدة في مجال قطع الأثاث والديكور وبيعها بالتجزئة في دولة الإمارات العربية المتحدة، كشفت عن حملتها الرمضانية للعام 2024، والتي تحمل عنوان "عيشوا حياتكم" Turn Life ON. تتمحور فكرة هذه الحملة على أهمية قضاء الأوقات الممتعة مع المقرّبين من أفراد العائلة والأصدقاء، وتهدف إلى تعزيز علاقة المرء بالجوهر الحقيقيّ للحياة الواقعية، بعيداً عن التقنيات الحديثة وعوالهما الافتراضية.

في عصرٍ تسوده الشاشات بمختلف أنواعها، وتتحكم به الأدوات والتقنيات الذكية، تجدّد "تشاتلز آند مور" التزامها الثابت بتعزيز الحياة الواقعية وأصالتها، وإحياء العلاقات الإنسانية الحقيقية وجوهرها، وتأتي الحملة الرمضانية "عيشوا حياتكم" لتجسّد هذه الرؤية، من خلال تشكيلةٍ واسعة من قطع الأثاث الداخليّ المريحة والرائعة، والمصمّمة لنشر أجواء الاسترخاء والسعادة وتعزيز التفاعل بين أصحاب المنزل وزوّارهم وضيوفهم، وخصوصاً في هذه الفترة المميّزة من العام.

من خلال هذه الحملة تسلّط "تشاتلز آند مور" الضوء على القدرة الملفتة للتصاميم الداخلية على إلهام الناس لإحداث تغييرٍ إيجابي في حياتهم، حيث تتميز التشكيلة الرمضانية بقطعٍ فريدة وعالية الجودة، مناسبة لغرف المعيشة وغرف الطعام، وأخرى مميزة بدفء تصميمها، تضفي جميعها لمسةً من الراحة في كل غرفة، وتشكل المجموعة الجديدة من هذه العلامة التجارية الرائدة دعوةً لا يمكن تجاهلها للقاء أفراد العائلة معاً، والاستمتاع بأوقاتٍ ملؤها الاسترخاء والبساطة والتواصل المثمر.

إطلاق الحملة الرمضانية من "تشاتلز آند مور" يشكل محطةً بارزة بالنسبة إلى هذه الشركة الرائدة، بالتوازي مع إطلاقها أوّل مجموعة من أدوات المائدة الفريدة من نوعها، والتي جرى تطويرها بالتعاون مع SP Collection. تتميّز مجموعة أدوات المائدة هذه المصنوعة في بلجيكا بتصميمها الرائع، وبالاهتمام الملفت بأدقّ التفاصيل، وتلاقيها مجموعةٌ مذهلة من أغطية الطاولات، وأدوات خدمة المائدة الرخامية، والأواني الزجاجية، والأكسسوارات المزدانة بفنّ. وتأتي مجموعة أدوات المائدة هذه في الوقت المناسب تماماً، لتضفي لمسةً فريدة من الفخامة العملية على جلسات الإفطار في كل منزل.

وفي هذا السياق، علّقت "تيجاسفي دوفوري"، مديرة المشتريات لدى "تشاتلز آند مور" بالقول: "يسعدنا أن نتشارك مع SP Collection في إطلاق أوّل مجموعةٍ من أدوات المائدة على الإطلاق من علامتنا التجارية، والتي جرى تصميم كل قطعةٍ فيها بعناية ودقّة، للارتقاء بجلسات الإفطار خلال شهر رمضان المبارك، وبتجارب تناول الطعام على مدار العام، وتحويل الأوقات اليومية التي يتشاركها أفراد العائلة إلى احتفالية لا تُنسى".

تتمحور فكرة الحملة الرمضانية "عيشوا حياتكم" من "تشاتلز آند مور" حول أهمي تعزيز أواصر الترابط الأُسري، وتقدير الأوقات البسيطة ولكن الغنية بدفء التواصل في الحياة، كما تركز على الأبعاد الإنسانية التي تميّز شهر رمضان المبارك، من خلال منتجاتٍ عالية الجودة ورائعة التصميم تنفرد بها هذه العلامة التجارية الشهيرة. للمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة الموقع: www.chattelsandmore.com، أو زيارة متاجر "تشاتلز آند مور" داخل مراكز التسوق الكبرى في دبي وأبو ظبي.

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