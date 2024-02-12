اتفاق لتوريد أنظمة صب الخرسانة إلى ثاني أطول برج في العالم بدبي

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت عزيزي للتطوير العقاري، المطور الخاص في دولة الإمارات، عن توقيع مذكرة تفاهم مع شركة «دوكا» النمساوية المتخصصة بحلول قوالب صب الخرسانة، بهدف إنتاج وتوريد أنظمة صب الخرسانة لمشروع ثاني أطول برج في العالم من عزيزي، والذي تصل قيمته إلى 1.5 مليار دولار (5.5 مليارات درهم) ويقع على قطعة أرض رئيسة على شارع الشيخ زايد، بدبي، وكذلك مشروع «عزيزي ريڤ».

وجرى توقيع المذكرة في معرض مبيعات عزيزي للتطوير العقاري بالطابق 13 من فندق كونراد على شارع الشيخ زايد؛ بحضور كل من فرهاد عزيزي، الرئيس التنفيذي لشركة عزيزي للتطوير العقاري، وأفزال حسين، المدير التنفيذي للعمليات في عزيزي للتطوير، وروبرت هاوزر، الرئيس التنفيذي لشركة «دوكا»، ورالف بورجر، نائب الرئيس التنفيذي لشركة «دوكا» الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا والمحيط الهادئ، إلى جانب العديد من المسؤولين من الجانبين.

وصرح فرهاد عزيزي أن مذكرة التفاهم مع «دوكا» تؤكد التزامهم الراسخ تجاه التعاون مع الشركاء الأكثر تميزاً. وقال: «يعزز هذا التوافق سعينا لتوفير مشاريع ومنتجات عالمية مستدامة ومبتكرة وعالية الجودة، تساهم في إثراء حياة الأجيال القادمة. ويعتبر التعاون مع «دوكا» بمثابة خطوة استراتيجية لضمان جودة البناء لهذه المشاريع الفريدة».

وأعرب روبرت هاوزر، الرئيس التنفيذي لشركة «دوكا»، عن سعادته بالشراكة مع «عزيزي» أحد أبرز المطورين العقاريين، وتحديداً في المشروع الاستثنائي ثاني أطول برج في العالم. وقال: «نتطلع لهذه الفرصة الكبيرة التي حظيت بها دوكا لإبراز خبرتها الواسعة في قطاع المباني الشاهقة، فالتعامل مع تحديات هذا المشروع، والتي تشمل التخطيط والهندسة والكفاءة التشغيلية؛ يتطلب وجود خبراء متمرسين في مجال قوالب صب الخرسانة لتقديم الحلول المناسبة».

ومنذ تأسيسها في عام 1958، تعتبر «دوكا» النمساوية واحدة من أهم الشركات العالمية الرائدة في مجال توريد أنظمة صب الخرسانة عالية الجودة والحلول الفنية المتعلقة بها، والتي تلبي احتياجات مشاريع الإنشاءات في مختلف أنحاء العالم.

ومن المقرر الانتهاء من أعمال بناء برج عزيزي الذي سيكون ثاني أطول برج في العالم عند اكتماله؛ في غضون 4 سنوات، وسيضم مركزاً تجارياً متعدد المستويات، ووحدات سكنية راقية وشقق بنتهاوس فاخرة، وفندقاً 7 نجوم، ومنصة مراقبة، والعديد من خيارات الأطعمة والمشروبات، بالإضافة إلى مرافق أخرى متنوعة.

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