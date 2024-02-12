100 مليون دولار تسهيلات ائتمانية لتصدير سلع الطاقة من الإمارات إلى الأسواق العالمية

المصدر: أبوظبي - البيان

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وقع مكتب أبوظبي للصادرات، التابع لصندوق أبوظبي للتنمية، بالتعاون مع شريكيه المصرفيين الاستراتيجيين بنك أبوظبي التجاري وبنك المشرق، اتفاقية تسهيلات ائتمانية تصل قيمتها إلى 100 مليون دولار لصالح شركة بي جي إن لتجارة الطاقة والسلع، وذلك بهدف تسهيل تصدير سلع الطاقة من الإمارات إلى الأسواق العالمية.

ووقع الاتفاقية خليل فاضل المنصوري، مدير عام مكتب أبوظبي للصادرات بالإنابة. ورويا بايجان، الرئيس التنفيذي لشركة بي جي إن؛ وآصف كرملي، الرئيس التنفيذي للخدمات المصرفية الدولية للشركات في بنك أبوظبي التجاري؛ وجويل فان دوسن، نائب الرئيس التنفيذي الأول ورئيس مجموعة الخدمات المصرفية للشركات والاستثمار في بنك المشرق.

وشهد حفل التوقيع محمد سيف السويدي مدير عام صندوق أبوظبي للتنمية، رئيس اللجنة التنفيذية للصادرات في مكتب أبوظبي للصادرات، وعبد الله الشامسي، الرئيس التنفيذي للأعمال في مجموعة بنك أبوظبي التجاري؛ إلى جانب عدد من المسؤولين في البنوك الشريكة.

وقال محمد سيف السويدي: «تعكس هذه الاتفاقية التزامنا بتنمية قطاع الصادرات في الإمارات من خلال الجهود المشتركة مع البنوك المحلية، مثل بنك أبوظبي التجاري وبنك المشرق، مما يعزز من قدرة الشركات الإماراتية للوصول لمختلف أسواق العالم، مؤكداً أن مكتب أبوظبي للصادرات يؤمن بضرورة عقد الشراكات مع البنوك والمؤسسات المالية الأخرى لتحقيق الأهداف المشتركة، كما يشكّل تعاوننا مع شركة بي جي إن جزءاً من سعينا لخلق الفرص للمؤسسات التي تقدّم مساهمة مهمة لاقتصادنا الوطني».

وسلط الضوء على آفاق قطاع الطاقة المتقدمة في دولة الإمارات، معتبراً أن الارتقاء بمستويات الصادرات في قطاع الطاقة يسهم في تعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني إلى حد كبير.

وقال يانك لوس، المدير المالي لشركة بي جي إن: «يسعدنا التعاون مع مكتب أبوظبي للصادرات، وبنكي أبوظبي التجاري والمشرق، وهي من البنوك الرائدة في الإمارات، والتي تسهم في دعم الصادرات الوطنية من السلع الاستراتيجية في قطاع الطاقة لتسهيل وصولها للأسواق العالمية،» مشيراً إلى أن التسهيلات الائتمانية تهدف إلى دعم شركة بي جي إن، كما أنها ستعمل على تحقيق النمو المستدام والتوسع والتطور في أنشطتها التجارية من السلع حول العالم، إضافة إلى أن هذه التسهيلات التي تصل قيمتها إلى 100 مليون دولار ستعزز قيمة السيولة المالية وتدعم مكانة الشركة في مناطق الشرق الأوسط وآسيا وأمريكا الشمالية وأوروبا وإفريقيا.

وقال عبدالله الشامسي: «هذه المبادرة تسهم في توفير حلول تمويلية تدعم توسيع نطاق تجارة السلع لشركة بي جي إن على مستوى عالمي، لافتاً إلى أن تمويل السلع الأساسية لدى بنك أبوظبي التجاري شهد نمواً ملحوظاً على مدى السنوات الأربع الماضية؛ ويتطلع البنك إلى هذا المبادرة لتعميق شراكته مع مكتب أبوظبي للصادرات، مما يسهم في تعزيز تنافسية قطاع التصدير في الدولة».

وقال جويل فان دوسن:«يسعدنا في «المشرق» أن نسهم في دعم شركة بي جي إن للتوسع في دولة الإمارات من خلال هذه الشراكة الهادفة إلى تقديم التسهيلات الائتمانية، وهي الأولى من نوعها، لدعم أنشطة الشركة في المنطقة. كما أننا فخورون بشراكتنا مع مكتب أبوظبي للصادرات ودعم الهدف الاستراتيجي المتمثل في تحقيق التنويع الاقتصادي لدولة الإمارات وتعزيز مكانتها الرائدة عالمياً في التجارة والطاقة والسلع.»

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