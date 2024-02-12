«الإمارات دبي الوطني» يحدد القطاعات المستفيدة من أولى مراحل «مبادرة دبي للنمو العالمي»

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

كشف «بنك الإمارات دبي الوطني» عن تفاصيل تتعلق بالمرحلة الأولى من «مبادرة دبي للنمو العالمي»، التي أطلقها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، شهر يناير الماضي، في خطوة تمثل التزاماً استراتيجياً هدفه تسريع التوسع العالمي للشركات الصغيرة والمتوسطة التي تأسست في إمارة دبي، من خلال برنامج ميسر لتمويلات تبلغ قيمتها الإجمالية 500 مليون درهم.

ويتمثّل هدف المبادرة التي تعد الأولى من نوعها، ويتم تنفيذها بالتعاون بين حكومة دبي وبنك الإمارات دبي الوطني، في ترسيخ مكانة دبي كمركز عالمي بارز للأعمال وكذلك تعزيز الدور الحيوي الذي يضطلع به القطاع الخاص في رفد مسيرة النمو الاقتصادي للإمارة. وتتماشى المبادرة، من خلال رصد وتحديد الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تتمتع بإمكانات نمو عالية ودعم خطط توسعها ونموّها دولياً، مع أهداف أجندة دبي الاقتصادية D33 الرامية لمضاعفة الناتج المحلي الإجمالي في دبي، وتأكيد مكانتها كمركز رئيس لعمليات الشركات الصغيرة والمتوسطة، التي توفر لها الإمارة منصة مثالية تعزز استقرارها وزيادة قدرتها التنافسية وتمهد لها الطريق لمزيد من النمو والتطور.

وستكون المرحلة الأولى من هذه المبادرة متاحة لجميع الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تأسست في دبي في عدة قطاعات، بما في ذلك الأغذية والمشروبات، والسلع الاستهلاكية سريعة التداول، والبيع بالتجزئة، من ضمنها توزيع قطع الغيار والمعدات والآلات، والتجارة الإلكترونية وقطاعي الخدمات والتصنيع؛ في حين سيتم إضافة المزيد من القطاعات الأخرى في المراحل المقبلة من المبادرة، مع التركيز على قطاعات استراتيجية في دبي، من أجل ضمان وصول المشاركين الذين تم اعتمادهم إلى التمويل اللازم لتوسعة أعمالهم عالمياً.

15 مليون درهم

ومن خلال الدعم المقدم من بنك الإمارات دبي الوطني، ستعمل المبادرة على تسهيل تقديم تمويلات بقيمة 15 مليون درهم لتمويل الشركات المؤهلة لمدة تصل إلى سبع سنوات، مما يتيح لها إدارة تدفقاتها النقدية بكفاءة خلال مراحل توسعها عالمياً. وسيقدم البنك التمويل برسومٍ تنافسية تساوي معدلات الفائدة البينية للبنوك الإماراتية (الإيبور) دون أي هامش ربح إضافي.

وسيتم تشكيل لجنة توجيهية مشتركة تضم ممثلين عن حكومة دبي وممثلين عن بنك الإمارات دبي الوطني، لتكون مسؤولة عن توجيه المبادرة واختيار الشركات الصغيرة والمتوسطة المؤهلة والإشراف على تنفيذها وضمان نجاحها في تحقيق الأهداف الاستراتيجية للإمارة.

معايير الأهلية

ويتعين على الشركات الصغيرة والمتوسطة الراغبة في المشاركة في المبادرة، تلبية مجموعة من معايير الأهلية التي تتماشى مع الرؤية الاستراتيجية لحكومة دبي، وتشمل الاشتراطات للشركة المؤهلة أن تكون:

• تأسست وتعمل في دبي، ولديها نموذج أعمال ناجح.

• تعمل ضمن القطاعات المحددة المشار إليها.

• تعتزم استخدام التمويل لتوسيع أعمالها الحالية على المستوى العالمي.

• تدير مدفوعاتها بشكلٍ فعّال وفقاً لتدفق النقد من العمليات التشغيلية الحالية.

• لديها خطة عمل شاملة تحدد استراتيجيتها للنمو العالمي يتم تقديمها للمبادرة.

إجراءات الاشتراك

في حال استيفاء المعايير الأولية، سيقوم خبير متمرس بمراجعة شاملة لأعمال الشركات المتقدمة بالطلب، تليها مراجعة اللجنة التوجيهية المشتركة للبت في شأن إدراجها ضمن المبادرة. وستعمل الشركات المؤهلة عن كثب مع بنك الإمارات دبي الوطني للحصول على حلول مالية مصممة خصيصاً لتلبية احتياجاتها الفريدة للنمو.

وترحب «مبادرة دبي للنمو العالمي» بجميع الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تأسست في دبي، بغض النظر عن جنسية مُلّاكها، لتمكينها من التوسُّع عالمياً، عبر الموقع: https://www.emiratesnbd.com/en/dubaismegrowth.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز