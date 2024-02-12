17.2 مليار درهم أرباح «أدنوك للغاز» في 2023.. و11.9 ملياراً التوزيعات

المصدر: أبوظبي- البيان

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أعلنت «أدنوك للغاز»، الشركة العالمية المتخصصة في معالجة الغاز والمُدرجة في سوق أبو ظبي للأوراق المالية، عن نتائجها المالية الموحدة للأشهر الثلاثة المنتهية في 31 ديسمبر 2023 (الربع الرابع من عام 2023). حيث سجلت الشركة زيادة بنسبة 24% على أساس سنوي في صافي الدخل للربع الرابع من عام 2023 لتصل إلى 1.35 مليار دولار (4.9 مليارات درهم)، وحققت الشركة أداءً قوياً للعام 2023 بإيراداتٍ بلغت 22.7 مليار دولار (83.4 مليار درهم) وصافي دخل بلغ 4.7 مليارات دولار (17.2 مليار درهم) متجاوزاً توقعات السوق، ووافق مجلس الإدارة على توزيع أرباح نقدية للعام بأكمله بقيمة 3.25 مليارات دولار (11.9 مليار درهم) للسنة المالية 2023، حيث قامت بتوزيعات نقدية مرحلية افتتاحية بقيمة 1.625 مليار دولار (5.9 مليارات درهم) في ديسمبر 2023 وسيتم دفع 1.625 مليار دولار أخرى (5.9 مليارات درهم) في الربع الثاني من عام 2024. وتتوقع الشركة بعد القيام بتوزيع الأرباح لعام 2023، نمواً في توزيعات الأرباح السنوية بنسبة 5% للسهم الواحد على مدى السنوات الأربعة المقبلة، مما يؤكد قوة ووضوح التدفقات النقدية المستقبلية للشركة.

وبلغ التدفق النقدي الحر 4.5 مليارات دولار (16.5 مليار درهم) متجاوزاً توزيعات الأرباح السنوية بنسبة 37%.

ويتم الإعلان عن النتائج المالية المبدئية غير المدققة للفترة المقارنة (أي فترة الثلاثة و12 شهراً المنتهية في 31 ديسمبر 2022 («الربع الرابع من عام 2022» و «السنة المالية 2022») على أساس الإيرادات المبدئية المعدلة.

وارتفعت الأرباح قبل تكاليف التمويل والضرائب والاستهلاك والاستقطاعات (EBITDA) للربع الرابع من عام 2023 بنسبة 15% على أساس سنوي لتصل إلى 2.212 مليار دولار (8.12 مليارات درهم)، ما أدى إلى ارتفاع صافي الدخل على أساس سنوي بنسبة بلغت 24% مسجلا مبلغاً وقدره 1,345 مليون دولار (4.9 مليارات درهم).

أداء

وتمكنت «أدنوك للغاز» من تحقيق أداءٍ مالي قوي في الربع الرابع من عام 2023، بفضل النمو الكبير في حجم المبيعات وبيئة أسعارٍ جيدة. حيث سجلت إيرادات الشركة ارتفاعاً بلغت نسبته 7% في الربع الرابع من عام 2023 على أساس سنوي لتصل إلى 6,301 مليون دولار، وذلك بفضل ارتفاع حجم المبيعات حيث بلغ 912 تريليون وحدة حرارية بريطانية (TBTU)، تكفي لإمداد 6 ملايين منزل بالطاقة لمدة عام واحد، بنسبة زيادة بلغت 5% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق.

وجاء أداء الشركة المالي القوي بفضل تركيزها المتواصل على استمرار التحسين في الكفاءة وزيادة نسبة السوائل ذات الهامش المرتفع من اجمالي حجم المبيعات.

وقال الدكتور أحمد العبري، الرئيس التنفيذي لشركة «أدنوك للغاز»: «حققت الشركة مجموعةً قويةً من النتائج في عام 2023، على الرغم من بيئة أسعار صعبة في النصف الأول من العام. وتؤكد هذه النتائج مرونة الشركة وقدرتها على المحافظة على هوامش أرباحٍ قوية خلال تقلبات الأسعار. لقد قمنا باستثمارات كبيرة في عام 2023 لدفع استراتيجيتنا للنمو من خلال منحنا عقودَ هندسةٍ ومشترياتٍ وبناء (EPC) بقيمةٍ اجمالية بلغت 4.9 مليارات دولار بغرض زيادة قدرتنا الإنتاجية بشكل مستدام. وبالإضافة إلى ذلك، حافظت «أدنوك للغاز» على زخم مبيعاتها القوي خلال العام واستفادت من ازدياد الطلب العالمي المتزايد على الغاز الطبيعي المسال كوقود انتقالي، حيث قمنا بتوقيع عقودٍ لتوريده تراوحت قيمتها بين 9 إلى 12 مليار دولار، هذا الأداء القوي على صعيد أعمالنا كافة مكننا من تجاوز أهدافنا لعام 2023 وفقاً لما أدرجناه خلال فترة الطرح العام».

استثمارات

ومنحت«أدنوك للغاز» عقودا في عام 2023 لغرض دفع عجلة النمو المستدام على المدى الطويل، من بينها عقدا بقيمة 3.6 مليار دولار لتشغيل مرافق جديدة لمعالجة الغاز وتوسيع أخرى قائمة، كما منحت عقدا آخر بقيمة 1.3 مليار دولار لتوسيع شبكة خطوط أنابيب الغاز الطبيعي كجزء من برنامج استدامة، الذي يهدف إلى تمكين توريد كميات أكبر من الغاز الطبيعي لعملائها في الإمارات الشمالية.

ومن أجل المساهمة في تحقيق مجموعة شركات أدنوك لهدفها المتمثل في خفض كثافة الانبعاثات بنسبة 25% بحلول عام 2030، وشركة أدنوك لتحقيق انبعاثات صفرية بحلول عام 2045، منحت الشركة عقدا بقيمة 615 مليون دولار لإنجاز أحد أكبر مشاريع التقاط الكربون المتكاملة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا المتكاملة، في مصنع حبشان لمعالجة الغاز. وستكون للمشروع، الذي ستقوم الشركة بإدارته بالإنابة عن شركة أدنوك، القدرة على التقاط وتخرين ما يصل إلى 1.5 مليون طن سنوياً من ثاني أكسيد الكربون.

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