ندوات تعليمية لدعم التمكين المالي للأفراد

المصدر: دبي - البيان

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أطلقت سلسلة من الندوات التعليمية المخصصة لتزويد الأفراد من جميع الفئات العمرية، بالمعارف والأدوات اللازمة لتحقيق النجاح المالي.

وتأتي الندوات، التي تنظمها شركة «أورينت فاينانس» للخدمات المالية، في إطار مجموعة من المبادرات التي أطلقتها الشركة، حيث تم تطويرها لتلبية الاحتياجات والتفضيلات المتنوعة للأفراد، وتمكين المشاركين من التكيّف والتقدّم بالأسواق المالية بثقة ونجاح.

وهي تتناول مجموعة واسعة من المواضيع، من بينها الاستراتيجيات التجارية المتطورة، والتحليل الشامل والمعمق لمختلف الأسواق المالية، مثل العملات والسلع الأساسية والأسهم والفوركس، وتستهدف الأفراد الذين يواجهون تحديات في الوصول إلى التعليم المالي.

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