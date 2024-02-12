جولة تمويل أولية لـ «كامب دوت إيه آي»

المصدر: دبي - البيان

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جمعت شركة الدبلجة بالذكاء الاصطناعي «كامب دوت إيه آي»، 4 ملايين دولار (نحو 14.7 مليون درهم)، في جولة تمويل أولية، بقيادة شركة رأس المال الاستثماري «كورت سايد فينتشرز»، ومقرها نيويورك، حسب ما أعلن موقع «هوليوود ريبورتر».

ويقع المقر الرئيس لشركة «كامب دوت إيه آي» في دبي، وتتيح تقنية الذكاء الاصطناعي الخاصة بها، دبلجة أي عمل فني بأكثر من 100 لغة ولهجة على الفور، وباستخدام الأصوات الأصلية، مع الحفاظ على المشاعر، وذلك خلال أقل من 3 ثوانٍ.

وقالت شركة «كورت سايد فينتشرز» إن مجموعة المستثمرين تضم أيضاً شركة «تي آر تي إل» السنغافورية، وشركة «بلو ستار إنوفيشن بارتنرز» الأمريكية، و«إيكيوموري فنتشرز»، ومصمم الويب الياباني «إيسابارو ميدا». وأشارت إلى أن «تي آر تي إل» وصندوق منطقة دبي للمستقبل، كانا من أوائل المستثمرين في الشركة.

وأضافت «كورت سايد فينتشرز» أن جولة التمويل ستعزز النمو المستمر، والتقدم الذي حققته «كامب دوت إيه آي» منذ تأسيسها عام 2022. وستساعد جولة التمويل على مزيد من التطوير والتوسع العالمي.

وحققت «كامب دوت إيه آي» حتى الآن أكثر من 100 مليون مشاهدة لمحتواها المدبلج، ومن بين عملائها وشركاء الاختبار تنس أستراليا، الدوري الأمريكي لكرة القدم، ومابل ليف سبورتس آند إنترتاينمنت، والطاهي الشهير نيك دي جيوفاني، ومقدمة المحتوى على اليوتيوب نارين بيوتي.

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