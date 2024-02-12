أرباح القطاع المصرفي تحلّق إلى آفاق جديدة

المصدر: دبي - محمد عباس

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ارتفع صافي أرباح 14 بنكاً وطنياً مدرجة في أسواق المال المحلية، إلى 73.8 مليار درهم خلال العام الماضي، بما يعكس قوة ملاءتها المالية، وتمتعها بإيرادات قوية وسيولة مرتفعة، مستفيدة من ازدهار الاقتصاد الوطني.

وأظهر رصد «البيان»، استناداً إلى إفصاحات البنوك المدرجة المعلنة على مواقع الأسواق المالية، أن الأرباح الصافية للبنوك خلال الفترة من يناير إلى ديسمبر 2023، زادت بنسبة 47 %، أو ما يعادل 23.6 مليار درهم، مقابل أرباح صافية بلغت 50.2 مليار درهم خلال عام 2022.

واستحوذ بنك الإمارات دبي الوطني على النصيب الأكبر من الأرباح الإجمالية، بعد أن قفزت أرباحه بنسبة 65 %، لتصل إلى 21.5 مليار درهم في 2023، بفضل نمو الأصول، واستقرار قاعدة التمويل منخفضة التكلفة، وزيادة حجم المعاملات، وعمليات التحصيل الكبيرة للقروض منخفضة القيمة.

وحقق بنك أبوظبي الأول نتائج مالية قياسية على مستوى الربع الرابع، ومجمل السنة المالية 2023، حيث وصل صافي الأرباح في 2023، إلى 16.4 مليار درهم، بنمو نسبته 56 %، مقارنة مع العام الماضي، بعد استثناء مكاسب بيع حصص في الشركات التابعة. ونجح بنك «المشرق»، في تحقيق نمو قوي في صافي الأرباح، ليصل إلى 8.6 مليارات درهم في 2023، بزيادة كبيرة بنسبة 130 % على أساس سنوي، مدفوعاً بنمو الأعمال، وهوامش الربح الجيدة، ومعدلات الفائدة المرتفعة، فضلاً عن الحالات الإيجابية المتعلقة بمخصصات خسائر القروض.

وزادت صافي الأرباح لبنك أبوظبي التجاري بنسبة 28 %، ليصل إلى 8.206 مليارات درهم عن عام 2023، مقارنة بعام 2022، وارتفع صافي الدخل من الفوائد بنسبة 21 %، ليصل إلى 12.374 مليار درهم، وارتفع الدخل من غير الفوائد بنسبة 8 %، ليصل إلى 4.493 مليارات درهم.

وسجل بنك «دبي الإسلامي» نمواً بنسبة 26 % على أساس سنوي، ليتجاوز صافي الأرباح 7 مليارات درهم، مقابل 5.55 مليارات درهم في 2022، وذلك على خلفية ارتفاع الدخل غير الممول، وتراجع خسائر انخفاض القيمة.

ونما صافي أرباح مصرف «أبوظبي الإسلامي» بنسبة 45 % في 2023، لتصل إلى 5.25 مليارات درهم، مقارنة مع 3.62 مليارات درهم خلال 2022، وسجلت إيرادات المصرف نمواً بنسبة 36 %، لتبلغ 9.3 مليارات درهم، وذلك نتيجة لنجاح المصرف في تنويع الدخل والنمو القوي في جميع شرائح الأعمال والمنتجات.

وارتفعت أرباح بنك دبي التجاري 45.2 %، إلى 2.65 مليار درهم في 2023، وأوصى مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية قياسية 44.38 فلساً للسهم، بزيادة 31.8 %.

وقفز صافي أرباح مصرف الإمارات الإسلامي بنسبة 71 %، لتصل إلى مستوى غير مسبوق، والأعلى على الإطلاق، عند 2.12 مليار درهم خلال العام الماضي، مدفوعة بالمسار التصاعدي في الدخل الممول وغير الممول، ما يعكس تحسناً في نظرة الأعمال.

وارتفع صافي أرباح بنك رأس الخيمة الوطني، بنسبة 54.6 %، إلى 1.8 مليار درهم في العام الماضي، مقارنة بنحو 1.16 مليار درهم في 2022، مدفوعة بنمو قوي على جانبي الميزانية العمومية، ما دفع صافي دخل الفائدة إلى 3.3 مليارات درهم، بزيادة 34 %، مدعوماً بإيراد رسوم قوي، بلغ 1.1 مليار درهم.

وبلغ صافي أرباح مصرف الشارقة الإسلامي، نحو 841.5 مليون درهم في العام الماضي، بزيادة قدرها 31 %، مقارنة بنحو 650.9 مليون درهم في 2022، كما شهدت الأرباح التشغيلية ارتفاعاً بنسبة 23 %، لتصل إلى ملياري درهم، مقارنة بـ 1.6 مليار درهم عن العام السابق.

وزادت الأرباح الصافية لبنك «الفجيرة الوطني» نمواً بنسبة 113 % على أساس سنوي، لينهي العام المنصرم بصافي ربح بلغ 725.1 مليون درهم، مقارنة بنحو 340.4 مليون درهم في 2022، وذلك بفضل المستوى العالي من المرونة في أعمال البنك الرئيسة، والنمو الانتقائي للأعمال، وبيئة أسعار الفائدة المرتفعة، والمحفظة الاستثمارية الفعالة، وإدارة الهامش الفعالة.

وزاد صافي أرباح بنك أم القيوين الوطني إلى 502.6 مليون درهم في العام الماضي، وهو أعلى بنسبة 38 % من أرباح 2022، البالغة 364.52 مليون درهم، فيما ارتفع صافي أرباح البنك التجاري الدولي بنسبة 14 %، من 150 مليون درهم في 2022، إلى 171 مليون درهم في 2023.

وسجل البنك العربي المتحد أرباحاً صافية 255 مليون درهم في 2023، بارتفاع 65 %، حيث نجح البنك في تحقيق تقدم كبير في الأعمال الأساسية، حيث سجل نمواً بنسبة 15 % في دخله التشغيلي في عام 2023، مقارنة بعام 2022.

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