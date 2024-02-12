1.37 تريليون دولار سنوياً خسائر الصناعة العالمية بسبب التآكل

المصدر: أبوظبي - البيان

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أظهرت دراسة أجرتها مؤسسة «إن أيه سي إي» أن التآكل يكلف الصناعة نحو 1.37 تريليون دولار كل عام، يذهب 589 مليون دولار منها إلى تكاليف خطوط الأنابيب السطحية والمرافق، و463 مليون دولار للنفقات السنوية للأنابيب السفلية، و320 مليون دولار إضافية للنفقات الرأسمالية المتعلقة بالتآكل.

واستقطب معرض الشرق الأوسط للتآكل والطلاء الذي نظمته شركة الدريتش الدولية في أبوظبي ممثلي أكثر من 40 دولة، وأكثر من 300 من المتخصصين في هذا المجال، و30 شركة عارضة وأكثر من 60 متحدثاً خبيراً، حيث تم عرض أحدث التقنيات المتعلقة بالتعدين والتآكل والطلاء في صناعة النفط والغاز.

وركز الحدث بشكل خاص على الطبيعة الديناميكية للمواد الفولاذية وغير المعدنية. ووفر منصة للاستكشاف، حيث شهد حضور الخبراء والباحثين والمبتكرين الذين تبادلوا الأفكار القيمة والخبرات والتجارب العملية.

وشهد المعرض تقديم تقنيات رائدة من دول مجلس التعاون الخليجي والعالم وسهلت التواصل وتبادل المعرفة بين رواد المجال الرئيسيين، بما في ذلك منتجي النفط والغاز ومولدات الطاقة وأعضاء قطاع الطاقة، لتعزيز ممارسات إدارة المواد والمعادن والمعدات والتآكل. كما تضمن عروضاً ومناقشات قادها خبراء في تصميم المواد والمعدات والمعايير والتآكل والطلاء وممارسات سلامة الأصول، مما قدم منظوراً جديداً حول التكنولوجيا والخبرة الهندسية في الصناعات الثقيلة في جميع أنحاء دول مجلس التعاون الخليجي. بالإضافة إلى ذلك، قدم أحدث الابتكارات وأفضل الممارسات، ووضع معايير جديدة في الحلول الفعالة من حيث التكلفة للصناعة.

وتم تنظيم مؤتمرين على مدى ثلاثة أيام. حيث ركز الأول على الصلب والمواد غير المعدنية، تناول الثاني مجالات التآكل والطلاء.

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