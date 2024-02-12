زيادة كبيرة لاستثمارات الباكستانيين في دبي

المصدر: دبي - البيان

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شهدت فترة العشرين شهراً الماضية، زيادة كبيرة في استثمارات رجال الأعمال الباكستانيين بدبي، التي لم تقتصر على العقارات فحسب، بل امتدت إلى مختلف الأنشطة الاقتصادية كالتصدير والاستيراد.

ونقل موقع «داون» الباكستاني، عن أنور خواجة، وهو مستثمر مقيم في كراتشي، ويمتلك استثمارات في دبي: «استثمار الباكستانيين في العقارات في دبي، ليس مفاجئاً، لكن هناك تركيز على إنشاء الباكستانيين لبيوت التجارة والأعمال».

وكشف خواجة عن أنّ العديد من رجال الأعمال الباكستانيين، نقلوا أعمالهم جزئياً أو كلياً إلى دبي. وشدد المستثمر الباكستاني، على أنَّ عائلات الأعمال الكبرى الباكستانية، تعيش حالياً بشكل دائم في دبي، كما أنها اشترت المنازل، وأقامت صلات تجارية انطلاقاً من دبي مع دول أجنبية، بالإضافة إلى عملها كقاعدة لتجارة البضائع الباكستانية.

يشير خواجة إلى أنّ القيام بالتجارة في دبي، ليس به أية مشكلة، خاصة مع سهولة الأعمال، وإمكانية فتح حسابات للصادرات والواردات، بالإضافة إلى فوائد الاستثمارات في العقارات، والتي وصفها خواجة بأنّها «مركز لكسب المال».

واستشهد موقع دون بتقرير مرصد الضرائب في الاتحاد الأوروبي، في منتصف 2022، والذي أشار إلى استثمار الباكستانيين نحو 10.6 مليارات دولار في عقارات دبي، حيث احتلوا المرتبة الثالثة كأكبر المستثمرين في دبي.

ووفقاً للتقرير ذاته، فإنّه يوجد نحو 20 ألف مالك باكستاني للعقارات في دبي، وهو ثالث أكبر عدد، بعد حوالي 35 ألف هندي، وحوالي 23 ألف مالك من المملكة المتحدة.

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