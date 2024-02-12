دبي تستضيف الندوة العالمية للبنية التحتية للمعلومات والشبكات 19 فبراير

المصدر: دبي - البيان

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تستضيف دبي خلال الفترة من 19 - 21 فبراير الجاري، فعاليات الندوة العالمية للبنية التحتية للمعلومات والشبكات 2024. وتتضمن الفعاليات ورشة عمل تنظمها شركة «ميديان سيستيم»، الفرنسية المتخصصة في مجال التكنولوجيا، حول تقنية شبكة الجيل الخامس (5G) في مجال إنترنت الأشياء.

ويُقام في الجامعة الكندية بدبي في 21 من فبراير، حيث سيتم التركيز على موضوع «الاتصالات الضخمة للآلة»، المعروفة أيضاً باسم الاتصالات من نوع الجهاز الشامل.

تعتبر ورشة العمل فرصة فريدة للمشاركين لاستكشاف إمكانات منصة الجيل الخامس بشكل شامل، والتي تسمح بدمج تقنيات الاتصال المتنوعة، مثل 5G، إنترنت الأشياء والحوسبة الطرفية. يهدف ذلك إلى إنشاء شبكة اتصالات فعّالة وسلسة.

من أجل توسيع نطاق نشاطها على مستوى عالمي خارج أوروبا، اتخذت شركة «ميديان سيستيم» قراراً استراتيجياً باختيار منطقة الشرق الأوسط، مع التركيز البارز على سوق الإمارات. تأثر هذا القرار بالسياسات المتقدمة والمبادرات الرائدة في المنطقة، التي تسعى إلى تطوير إنترنت الأشياء، ودمج تقنية شبكة الجيل الخامس. والتزام دولة الإمارات بتعزيز الابتكار التكنولوجي، ونهجها الطليعي للأطر التنظيمية، جعل منها خياراً مثالياً لدخول «ميديان سيستيم» إلى السوق العالمية.

وسيتاح للمشاركين في ورشة العمل، فرصة للتجمع والتواصل مع ممثلين عن الشركات الفرنسية التي قامت بتأسيس أنشطتها في دولة الإمارات. ومن المتوقع أيضاً أن يشارك في الورشة متخصصون من الشركات العالمية المتميزة في مجالات متنوعة، بما في ذلك النقل والسيارات والرعاية الصحية والدفاع والاتصالات والخدمات الرقمية وإدارة الطاقة والصناعات النووية. يُقدم هذا التنوع الواسع من القطاعات، منصة قيمة للتعاون وتطوير الأعمال، ويعزز فرص التواصل الاستراتيجي بين المشاركين، ورواد الصناعة على الساحة العالمية.

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