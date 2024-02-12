إعمار المدينة الاقتصادية تطلق منظومة تنقل ذكية

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلنت إعمار المدينة الاقتصادية، المطور الرئيس لمدينة الملك عبدالله الاقتصادية، في المملكة العربية السعودية إبرام شراكة استراتيجية مع شركة هوب أون، أحد أبرز مزودي حلول خدمات النقل العام والمشترك للمدن الذكية، وتمثل الشراكة خطوةً نوعية في تعزيز حلول التنقل المستدام، وتوفير خدمات النقل المبتكرة والمواقف الذكية، مع التركيز على الاستدامة والحياد الكربوني كونها أولويات رئيسة في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية تماشياً مع «رؤية المملكة 2030». وقع الاتفاقية كل من سيريل بيايا، الرئيس التنفيذي لشركة إعمار المدينة الاقتصادية، وجميل جمجوم، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة هوب أون، وبحضور منصور السالم، العضو المنتدب لشركة إعمار المدينة الاقتصادية، إلى جانب عدد من كبار مسؤولي الشركتين.

وتتيح الاتفاقية لمدينة الملك عبدالله الاقتصادية الاستعانة بخبرات «هوب أون» لحلول التنقل لإنشاء شبكة نقل تلبي أعلى معايير الكفاءة والسلاسة، تلبيةً لاحتياجات سكان المدينة وزوارها، ويشمل نطاق هذه الخطوة الطموح تسهيل التنقل في الميل الأخير من محطة قطار الحرمين إلى المناطق والوجهات الرئيسة في المدينة، وإتاحة مسارات متنوعة للحافلات، وتوفير الحافلات وحلول e-shutters، وعربات الفان حسب الطلب، إلى جانب خياراتٍ أخرى للتنقل، مثل السكوترات ثنائية وثلاثية العجلات، والدراجات الميكانيكية والكهربائية.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز