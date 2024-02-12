غرفة الشارقة تبحث تعزيز التعاون مع غرفة عُمان

المصدر: الشارقة - البيان

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بحثت غرفة تجارة وصناعة الشارقة مع غرفة تجارة وصناعة عُمان بمحافظة شمال الباطنة أوجه التعاون في المجال الاستثماري وتطوير الآليات التي تكفل تعزيز الجهود المشتركة لدعم مجتمع الأعمال في كل من إمارة الشارقة وسلطنة عُمان، وتبادل التعريف بالفرص الواعدة في كافة القطاعات، والعمل على دعم نمو الأعمال الناشئة والاستفادة من الإمكانات السياحية والتجارية لدى الجانبين.

جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقد في مقر الغرفة بين وليد بوخاطر، النائب الثاني لرئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة، والمهندس سعيد بن علي العبري، رئيس مجلس إدارة فرع غرفة تجارة وصناعة عُمان بمحافظة شمال الباطنة، بحضور مريم الشامسي، مساعد المدير العام لقطاع الخدمات المساندة في غرفة الشارقة، وراشد بن سالم بن علي الغافري، مدير فرع غرفة عُمان بمحافظة شمال الباطنة، وجمال بوزنجال، مدير إدارة الاتصال المؤسسي في غرفة الشارقة، وعلي الجاري، مدير مركز الشارقة لتنمية الصادرات.

وتلقت غرفة الشارقة دعوة للقطاع الخاص في الإمارة للمشاركة في منتدى صحار للاستثمار 2024، المزمع عقده في محافظة شمال الباطنة خلال الفترة من 26 إلى 27 فبراير الجاري.

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