غرف الإمارات تبحث تعزيز علاقات الأعمال مع جورجيا

المصدر: دبي – وام

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بحث حميد محمد بن سالم، الأمين العام لاتحاد غرف الإمارات، خلال لقائه بزهان شونيا، قنصل أول بالسفارة الجورجية لدى الدولة، سبل تقوية وتنمية حجم التبادل التجاري بين البلدين الصديقين، وسبل تكثيف الزيارات بين الوفود الاقتصادية، وإقامة مختلف الفعاليات المشتركة بين الجانبين للتعريف بالفرص الاستثمارية المتوفرة.

وأكد حميد محمد بن سالم أهمية تفعيل وتطوير العلاقات التجارية والاستثمارية بين القطاع الخاص الإماراتي والجورجي في كافة المجالات والأصعدة.

ولفت إلى حرص مجتمع الأعمال الإماراتي وسعيه المستمر لاستكشاف الفرص مع نظرائه الجورجيين، داعياً أصحاب الأعمال والمستثمرين الجورجيين إلى استغلال الفرص في القطاعات الواعدة في دولة الإمارات.

وشدد الأمين العام لاتحاد غرف الإمارات على ضرورة استثمار وتطور العلاقات بين البلدين الصديقين للنهوض والارتقاء بها للمستويات التي يتطلع إليها أصحاب الأعمال في كلا الجانبين، وذلك ضمن الإمكانات المتاحة. من جانبه، أعرب قنصل أول جمهورية جورجيا عن تقديره للدور الفاعل التي يبذله اتحاد غرف الإمارات في تمكين القطاع الخاص الإماراتي، ولما يقوم به من أدوار وجهود فاعلة لتطوير علاقات الشراكة الاقتصادية بين الإمارات وجورجيا.

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