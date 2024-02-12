استبيان: الأمن السيبراني عامل أساسي لنجاح التحول الرقمي

المصدر: دبي - البيان

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أظهر استبيان حديث أن 51 % من كبار مسؤولي الشركات في الشرق الأوسط قد أعربوا عن قلقهم نتيجة لعدم قيام شركاتهم بتوفير التمويل الكافي لمعالجة التحديات السيبرانية، معتبرين ذلك تحدياً رئيسياً في هذا المجال مقارنة بنسبة 36 % من مسؤولي الشركات العالمية، الذين اشتكوا من التحدي نفسه.

وتناول تقرير «المستقبل السيبراني»، الذي أصدرته شركة «ديلويت» التحديات، التي تواجه قطاع الأعمال في الشرق الأوسط في المجال السيبراني. وقد شدد 52 % من المشاركين في الشرق الأوسط على التأثير الكبير للأمن السيبراني على نجاح مبادرات التحول الرقمي، كما أكد 61 % من المشاركين الدور الذي لا غنى عنه للأمن السيبراني في المساعدة في وضع الخطط الشاملة للحيلولة دون أي انقطاع أو تعطل في أعمال شركاتهم. كما كشف التقرير أن 55 % من مسؤولي الشركات في منطقة الشرق الأوسط ذكروا أنهم استطاعوا تحقيق نتائج إيجابية فعلية في أعمالهم، بعد أن وضعوا ونفذوا استراتيجيات الأمن السيبراني.

وشددت نسبة كبيرة (69 %) من المشاركين على ضرورة قيام شركاتهم بتوفير برامج تدريبية، تنتهي بإصدار شهادات في مجال الأمن السيبراني، من أجل استقطاب المواهب السيبرانية وتطويرها.

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