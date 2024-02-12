«إكسبو الشارقة» يبحث تنظيم المعارض المشتركة مع مركز التجارة بإسطنبول

المصدر: الشارقة - البيان

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بحث مركز إكسبو الشارقة مع مركز التجارة العالمي بإسطنبول، تعزيز التعاون والتنسيق في مجال تنظيم الفعاليات والمؤتمرات والمعارض التجارية المشتركة، وتبادل الخبرات والتجارب لتنمية قطاع المعارض، والاستفادة من أحدث الإمكانات اللوجستية والتكنولوجية لتقديم أفضل الخدمات للعارضين المحليين والدوليين وللزوار، وزيادة الأحداث التي من شأنها أن تعزز فرص التواصل بين مجتمع الأعمال، لاستكشاف أسواق المنطقة في مختلف الأنشطة التجارية.

جاء ذلك، خلال اللقاء الذي عُقد في «إكسبو الشارقة»، بين سيف المدفع الرئيس التنفيذي لمركز إكسبو الشارقة، وكوسكان اكمان المدير الفني لمركز التجارة العالمي بإسطنبول، الذي وجّه دعوة للمدفع لزيارة مركز التجارة العالمي بإسطنبول، كما استعرض اللقاء سبل استفادة قطاع المعارض من العلاقات الاقتصادية القوية بين الإمارات وتركيا.

وأعرب سيف المدفع عن تطلعه إلى زيارة مركز التجارة العالمي بإسطنبول، والتعرف إلى مرافقه وأنشطته، وتبادل الأفكار والمقترحات لتعزيز التعاون المشترك مع قطاع المعارض في تركيا. وأشار إلى أن العلاقات المتينة بين الإمارات وتركيا، تُشكل قاعدة قوية لتعزيز التعاون بين الجانبين.

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