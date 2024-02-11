«التاكسي الطائر» يحلق في سماء دبي 2025

المصدر: دبي - بلومبرغ

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أعلنت شركة «جوبي أفيايشن»، وهي شركة تقوم بتطوير طائرات كهربائية مخصصة لخدمات الركاب التجارية، توقيع اتفاقية مع «هيئة الطرق والمواصلات» بدبي لإطلاق خدمات التاكسي الطائر في الإمارة بحلول أوائل سنة 2026، فيما تستهدف الشركة إطلاق العمليات الأولية في سنة 2025.

وتمنح الاتفاقية، التي تم توقيعها في القمة العالمية للحكومات المنعقدة في دبي، شركة «جوبي» الحق الحصري لتشغيل سيارات الأجرة الجوية في دبي ست سنوات، وفق بيان صادر عن الشركة.

وأشار جوبن بيفيرت المؤسس والرئيس التنفيذي للشركة، إلى أن الاتفاقية توفر جميع المكوّنات الثلاثة المطلوبة لإطلاق خدمة التاكسي الطائر بنجاح، والتي تشمل مساراً محدداً للعمليات، وبنية تحتية في وضع جيد يدعمها شركاء متخصصون، وطائرات تتمتع بالقدرة والمدى المطلوبين لتقديم رحلات هادفة.

وعُرضت طائرة «جوبي» أول مرة في المنطقة في القمة العالمية للحكومات، وهي مصممة لنقل طيار وأربعة ركاب بسرعة تصل إلى 200 ميل في الساعة، ومن المتوقع أن يستغرق الوصول من المطار الدولي إلى نخلة جميرا 10 دقائق مقارنة بـ45 دقيقة بالسيارة.

إلى ذلك، وقّعت «جوبي» المدرجة في بورصة نيويورك وجمعت أكثر من ملياري دولار من التمويل حتى الآن، ومن ذلك استثمارات من «تويوتا»، و«دلتا إيرلاينز»، و«إس كي تيليكوم»، و«أوبر»، و«بايلي غيفورد»، اتفاقية مع «سكاي بورتس»، التي ستقوم بتصميم وبناء وتشغيل أربعة مواقع أولية للمراسي العمودية في جميع أنحاء دبي. وعملت هيئة الطرق والمواصلات و«سكاي بورتس» و«جوبي» معاً لتحديد مطار دبي الدولي ونخلة جميرا ومارينا دبي ووسط مدينة دبي مواقع للانطلاق لخدمة سيارات الأجرة الجوية في دبي.

وستعمل هيئة الطرق والمواصلات و«جوبي» و«سكاي بورتس» على مجموعة واسعة من الموضوعات، بدءاً من تصميم رحلة العملاء إلى إشراك أصحاب المصلحة ودمج خدمات جوبي في شبكة النقل العام الأوسع في دبي.

وأعلنت «جوبي» أنها ستشارك في مجموعة صناعة المركبات الذكية والمستقلة «سافي» التي أنشأها جهاز أبوظبي للاستثمار، ةجزء من استكشاف عمليات أوسع في جميع أنحاء الإمارات.

في نوفمبر 2023، أصبحت طائرة «جوبي» أول سيارة أجرة كهربائية تحلق في مدينة نيويورك، وذلك بعد بدء الإنتاج في مصنع الشركة الأول في كاليفورنيا في يونيو 2023 وتسليم أول سيارة أجرة كهربائية على الإطلاق إلى وزارة الدفاع الأمريكية في سبتمبر 2023.

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