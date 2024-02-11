مفاوضات لبيع 3 عقارات في نخلة جميرا تتجاوز قيمتها 1.23 مليار درهم

المصدر: دبي - البيان

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تتفاوض شركة عالمية مع شركة إماراتية لبيع 3 عقارات فاخرة في نخلة جميرا تتعدى قيمتها الإجمالية الـ1.23 مليار درهم. وتأتي الصفقات العقارية في ظل الاهتمام المتزايد من قبل مستثمرين عالميين بنقل مقارّهم والاستقرار في دبي لما تمتلكه من بنية تحتية متطورة وما تقدّمه من خدمات لوجستية، وما تشكّله الإمارة من مصدر اطمئنان وأمان لاستثمارات الأثرياء، حيث باتت وجهة عالميّة للاستثمار والعمل والسكن في آن واحد.

وتدور المفاوضات من حول بيع عقار فاخر بقيمة 250 مليون درهم في جزيرة نخلة جميرا، فيما تدرس صفقتين آخرتين لبيع عقارين في دبي بـ985 مليون درهم.

وانصبّت المفاوضات على ثلاثة عقارات في نخلة جميرا، والعقار الأول يتمثل في الفيلا الواقعة في السعفة (J) والتي تبلغ مساحتها 30 ألف قدم مربعة ذات الاجنحة الأربعة التي يشتمل كل منها على ثلاث غرف نوم، والتي تتمتّع بخدمات عديدة كغرفة السّينما، والمسبح والصّالة الرّياضيّة والحمّام التّركي وغيره من الخدمات، والتي تقدر قيمتها بـ 250 مليون درهم.

أما العقار الثاني فهو «سي بيرد ريزيدنس» الذي يطلّ مباشرة على «ويست بيتش». ويشمل العقار صالات للاستقبال واثنا عشر جناحاً فاخراً، ويتألف كل جناح من أربعة غرف وصالات وغرف طعام. وتجري المفاوضات حول قيمة تقدّر بـ 900 مليون درهم لهذا المبنى الذي يتكون من 10 أدوار ودورين لمواقف السيارات البالغة 100 موقف.

أما العقار الثالث فهو يعد أيقونة جزيرة النخلة، فهو الفيلا C84 ذات التّصميم المعدّ من قبل شركة «XBD»، وتقع في السّعفة C وتضمّ غرف معيشة متعددة وخمس غرف نوم ومطبخ ومكتب، بالإضافة إلى منطقة للاسترخاء واللعب. تقدّر قيمة هذا العقار بـ85 مليون درهم، ويتوّقع الانتهاء من كافّة أعمال البناء فيها والتشطيبات وتسليمها جاهزة قبل نهاية العام 2024.

وتشير هذه المفاوضات إلى الجاذبية المتزايدة لدبي، والاهتمام العالمي بمواقعها المميزة وعقاراتها الفخمة الراقية، إذ أنها تبدو اليوم الخيار الأمثل للاستثمار والاستقرار.

وتؤكد الصفقات الثلاثة، الطفرة الكبيرة التي تعيشها سوق العقارات الفاخرة في دبي، وبلغت ذروتها في العام 2023، مع تسجيل مستويات قياسية في قيم الصفقات المنفذة. وتشير التقديرات، إلى أن هذه الذروة لن تهدأ قريبا وستستمر فترة أخرى مستفيدة من العوامل المحلية والخارجية الداعمة لاستقطاب الأثرياء من شتى أنحاء العالم.

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