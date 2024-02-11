جمارك دبي تتعامل مع 128 ألف حقيبة يومياً بالمطارات

المصدر: وام

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تعاملت جمارك دبي خلال العام الماضي مع 46870957 حقيبة، قادمة على متن 206396 رحلة جوية، وهو ما يعني أن جمارك دبي تتعامل مع 128.4 ألف حقيبة يومياً، ويعكس عدد الحقائب الذي تم التعامل معه خلال 2023 قدرات جمارك دبي، التي يقف ورائها أكثر من 845 ضابط تفتيش في إدارة عمليات المسافرين، بالإضافة إلى 77 جهازاً لفحص الحقائب موزعة بنحو 58 جهازاً لفحص الحقائب الكبيرة، و19 جهازاً لفحص الحقائب اليدوية.

وأكدت جمارك دبي أنها تسهم في دعم الزخم السياحي الذي تشهده دبي، والأداء الاستثنائي للقطاع الذي سجل رقماً قياسياً في أعداد الزائرين الدوليين للإمارة في العام 2023.

وتؤدي جمارك دبي ممثلة في إدارة عمليات المسافرين دوراً رئيسياً في انسيابية تدفق المسافرين في مطارات دبي، وتعتمد الدائرة على حزمة تسهيلات مقدمة للمسافرين عبر تطويرها أنظمة ذكية للإفصاح عن الأمتعة قبل الوصول إلى الدولة عبر مطارات دبي، بالإضافة إلى تزويد المطارات بأحدث أجهزة الفحص والمعاينة والتي تضمن انسيابية حركة المسافرين. واستقبلت دبي أكبر عدد من الزوار الدوليين على الإطلاق في عام 2023، بإجمالي 17.15 مليون زائر دولي.

وقال إبراهيم الكمالي مدير إدارة عمليات المسافرين في جمارك دبي، إن الدائرة تؤدي دوراً رئيسياً في إسعاد المسافرين القادمين عبر مطارات دبي وتسهيل إجراءاتهم الجمركية، حيث تحرص الإدارة وفي إطار خطة قطاع التفتيش الجمركي المطورة على تطبيق أفضل الأنظمة المتعلقة بالمسافرين عبر تطويع الذكاء الصناعي والتقنيات الحديثة، حيث تم إطلاق نظام " الإفصاح المبكر الذكي للمسافرين" والمتوافق مع كافة الأجهزة الذكية، والذي يتيح للقادمين، وقبل وصولهم الفعلي إلى الدولة الإفصاح عن أمتعتهم ومقتنياتهم الشخصية من بلدهم الأم ليختصر وقت الإجراءات الجمركية عبر المسار الأحمر إلى أقل من 4 دقائق".

من جانبه قال خالد أحمد مدير أول مبنى المطار رقم1 في إدارة عمليات المسافرين إن جمارك دبي تتخذ جميع الاستعدادات لتسريع إجراءات المسافرين القادمين إلى الإمارات عبر مطار دبي الدولي خلال ذروة مواسم السفر، والتي تشهد إقبالاً مضاعفاً مثل موسم الحج، وفترات الأعياد، والموسم الشتوي، واحتفالات رأس السنة الميلادية، حيث تستقبل دبي أعداداً غفيرة من القادمين للاستمتاع بأجوائها وفعالياتها المتنوعة والتي تمتد على مدار العام.

وأضاف ان إدارة عمليات المسافرين في جمارك دبي تطبق خطة عمل تضمن التعامل بأعلى مستويات الكفاءة والجودة في الخدمات الجمركية المقدمة للسياح والمسافرين، حيث نقوم بعقد اجتماعات يومية والتنسيق مع الشركاء الاستراتيجيين ومنهم مؤسسة مطارات دبي وشركة طيران الإمارات والشركات الناقلة الأخرى، بالإضافة إلى زيادة أعداد المفتشين خلال تلك الفترات.

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