20 مليار دولار حجم قطاع الترفيه بالإمارات 2027

المصدر: (دبي - البيان)

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كشفت «كين ريسيرش»، عن توقّعاتها لسوق الترفيه والتسلية في دولة الإمارات، موضحةً أنّه من المتوقع أن يصل نمو هذه الصناعة إلى 20 مليار دولار، بحلول عام 2027.

وأشارت منصّة الأبحاث العالمية إلى أنَّ بيئة الأعمال السياحية المزدهرة في الدولة، والأسعار المرتفعة، جنباً إلى جنب مع رغبة المواطنين والمقيمين والزوّار في السياحة الترفيهية سيساهم في تعزيز الصناعة في الإمارات.

وكشفت عن أنَّ السياحة تعدّ محفزاً رئيسياً لنمو صناعة الترفيه والتسلية في الدولة، والتي تدعّمها الأماكن السياحية الشهيرة، مثل: دبي باركس آند ريزورتس، وبرج خليفة وغيرها، والتي تساهم في جذب الملايين من الزوّار سنويّاً إلى الدولة.

وأكدت «كين ريسيرش»، أن توافد ملايين الزوّار بغرض السياحة سنوياً يساهم في إدخال إيرادات هائلة بقطاعي الترفيه والتسلية، ما يؤدي إلى نموّه وتوسّعه المستدام مشددةً على أنّ الإمارات تتميز بمشهد ترفيهي متنوّع على نطاق واسع، إذ يمكن للزوّار استكشاف أنواع متنوّعة وهائلة من المأكولات المفضّلة بالإضافة إلى توافر مراكز الملاهي والمتنزهات والمتاحف والحدائق المائية والمعارض الفنية، جنباً إلى جنب مع الحفلات الموسيقية الحية والموسيقى والعروض المسرحية.

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