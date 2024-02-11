إنجاز 35 ألف وحدة سكنية في دبي 2023 بنمو 13 %

المصدر: . (دبي - مصطفى درويش)

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كشف تقرير عقاري جديد، أصدرته شركة أستيكو العقارية، أنه تم إنجاز بناء 34.950 وحدة سكنية جديدة في دبي 2023، بحسب موقع «تايم أوت دبي»، لافتاً إلى أن هذا العدد يشكل نمواً غير مسبوق، حيث يمثل زيادة 13 % عن المشاريع المكتملة مقارنة بالعام السابق، ويتكون من 27,450 شقة، و7,500 فيلا.

وأحد أكبر المشاريع السكنية، التي سيتم الانتهاء منها في العام الماضي هو برج رويال الفاخر المكون من 58 طابقاً في وسط مدينة دبي، والذي تم الانتهاء منه في أواخر عام 2023.

كما تم الانتهاء من بناء «بي جي آبر هاوس»، الذي يبلغ ارتفاعه 14 طابقاً، في قرية جبل علي في العام الماضي، ويتوقع أن يشهد هذا العام تسليم أكثر من 45 ألف مسكن، ونحو 500 ألف متر مربع من الأراضي السكنية.

ووفقاً لدائرة الأراضي والأملاك في دبي فإن المناطق الأكثر طلباً على الإيجارات في العام الماضي هي مرسى دبي، وقرية جميرا الدائرية، والخليج التجاري.

وذكر التقرير أن المبادرات الاستراتيجية الرئيسية لدولة الإمارات المتعلقة باستراتيجية السياحة ومشروع نحن الإمارات 2031 كانت أساسية في السماح للدولة بالتميز كوجهة أولى للعمل والإقامة.

ورصد التقرير أيضاً اتجاهاً في التحول من عقود الإيجار طويلة الأجل إلى عقود الإيجار قصيرة الأجل العام الماضي في جميع الدولة، ما أتاح قدراً أكبر من المرونة المالية للمستأجرين، كما استفاد أصحاب العقارات أيضاً من هذه المكاسب على المدى القصير

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