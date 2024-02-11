«سموكي موتو» يفتح أبوابه بمنطقة نخلة جميرا

المصدر: (دبي - البيان)

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فتح «سموكي موتو» أول مطعم لحوم كوري مُرخص بالكامل في دبي، أبوابه للزوار في منطقة نخلة جميرا الأكثر شهرة عالميًا. ويأخذ المطعم الجديد زواره الكرام في رحلة طهي مذهلة، تجمع بين فنون المطبخ الكوري، وأجود أنواع اللحم، للاستمتاع وسط أجواء لا مثيل لها، بأفخم الأطباق المُعدة بحرفية فائقة.

ويحتل «سموكي موتو» موقعاً متميزاً في قلب «ويست بيتش بالم جميرا»، حيث يتم الترحيب بالزوار في مساحة مُتعددة الأوجه، تتمتع بأحدث أنواع شوايات الفحم على كل طاولة طعام، ليعُد طهاة المطعم المحترفون شرائح اللحم مباشرة أمام الزوار، ما يخلق تجربة طهوية تفاعلية، تمتثل بأعلى معايير الضيافة. ويحتضن «سموكي موتو» جوهر المطبخ الكوري التقليدي الأصيل، مع إضفاء لمسة عصرية مُبتكرة، ضمن مزيج مميز يعكسه اسم المطعم، إذ ترمز كلمة «سموكي» إلى الفحم والشواية، بينما تُمثل «موتو» حيوان الثور، وهو تميمة الحظ الخاصة بالعلامة التجارية للمطعم.

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