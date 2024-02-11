منتجع أوبيروي بيتش الزوراء.. إطلالات خلابة على البحر

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

يقع منتجع أوبيروي بيتش الزوراء على طول شاطئ ذي مياه صافية، ويعد وجهة مثالية تتجسد فيها الفخامة والجمال الطبيعي، ليشكلا معاً وجهة رومانسية لزوار المنتجع. ويزخر المنتجع بإطلالات خلابة على البحر وشواطئه ذات الرمال الناعمة، وأجواء مذهلة، تنبعث من نسائم البحر المنعشة، ما يجعله الوجهة المثالية للاحتفال بالحب في عيد الحب.

ويضم المنتجع، المجهز على أعلى مستوى لقضاء عطلة استثنائية، 89 غرفة وجناحاً وفيلا، تتميز جميعها بإطلالات مذهلة على منظر غروب الشمس والبحر، كما يتميز بتشكيلة وفيرة من المأكولات الشهية، التي تلبي الأذواق الأكثر تميزاً.

ويتميز منتجع أوبيروي بيتش الزوراء، بوجود مليون متر مربع من غابات المنغروف، ويمكن الاختيار من بين مجموعة كبيرة من التجارب الفاخرة، بدءاً من رحلة تناول الطعام الشهي المصممة خصيصاً على الشاطئ، إلى جلسة مبهجة يمارس فيها الأزواج فنون الرسم والتلوين والإبداع، وانتهاءً بجلسات السبا العلاجية، المصممة خصيصاً للزوار. كما يقدم منتجع أوبروي بيتش الزوراء، مجموعة استثنائية من المغامرات للارتقاء بتجربة مختلفة للإقامة، بدءاً من التجديف وسط أشجار المانغروف، والانطلاق في مسارات طبيعية مثيرة، والاستمتاع بلعب الغولف في ملعب الغولف القريب المكون من 18 حفرة. كما يمكن للأزواج الاستمتاع بمجموعة من الجلسات العلاجية الطبيعية الرائعة، المصممة لتجديد شباب العقل والجسد والروح، في «ذا أوبيري سبا».

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