رواد أعمال إماراتيون: الشركات الناشئة تعزز الاقتصاد الوطني

المصدر: استطلاع - عصام الدين عوض

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أكد رواد أعمال شباب إماراتيون عرضوا مشروعاتهم في مهرجان الشارقة لريادة الأعمال في دورته الـ7 وتحت شعار «معاً نرسم المستقبل»، أن الشركات الصغيرة الناشئة تؤدي دوراً محورياً في تعزيز الاقتصاد الوطني، كما تعد محركاً رئيساً لخطط التنمية المستدامة، وذلك لإسهامها في إطلاق الإمكانات الكامنة في الاقتصاد، ما يحفز النمو والتنوع والمرونة والابتكار، لتصبح الإمارات وجهة عالمية ومركزاً واعداً لتأسيس الشركات الناشئة.

وقام رواد الأعمال في المهرجان بعرض مشروعات تمثل بعضها في توفير حلول رقمية لتعريف العملاء بالنمط الشرائي الصحيح، وفي إنتاج الحملات الإعلانية والتسويقية المتخصصة للجهات الحكومية والخاصة، إضافة إلى عرضهم روبوتات مدعومة بالذكاء الاصطناعي، تخدم مختلف القطاعات، ومنها قطاع الصحة والتعليم، وخلافه من القطاعات .

وقالوا في تصريحات لـ«البيان» إن مركز «شراع» يحفز رواد الأعمال الشباب المواطنين على المشاركة في ابتكار أفكار ومشروعات إبداعية جديدة، تستثمر الإمكانات التي توفرها التكنولوجيا للمشروعات الريادية المستقبلية، وذلك بدعمهم معنوياً ومادياً، إضافة إلى توفير منصة للمشاركين في المهرجان، لعرض مشروعاتهم الناشئة ولتنمية مهاراتهم وإلهام الجيل القادم من صناع التغيير، ابتكار حلول إبداعية لمواجهة التحديات العالمية، الأمر الذي يصب في دعم وتمكين الشباب الإماراتيين.

حلول

وقال حسن فرج الله، متخصص في تقنية المعلومات في شركة «إيصال»، التي تعمل على توفير الحلول الرقمية للمحال التجارية، إننا نهدف من المشاركة في مهرجان الشارقة لريادة الأعمال إلى بناء شراكات مع عدة جهات حكومية وخاصة، وذلك فرصة لعقد استثمارات معها، إضافة إلى تطوير وتحسين الخدمات المقدمة لتلك الجهات، لافتاً إلى أنه منذ سنة 2022 انضممنا إلى «شراع»، وشاركنا في عدد من المسابقات، كما فزنا بالمركز الأول في هاكاثون الشباب العرب، الذي نظمه «شراع» بالتعاون مع مركز الشباب العربي في سنة 2023، كما أن لدى الشركة 100 محل في مناطق الدولة كافة، وأن الدخل السنوي يقدر بـ350 ألف درهم، مبيناً في الوقت ذاته أن الشركات الناشئة ترفد الاقتصاد الوطني، وتعمل على تنويع مصادر الدخل وتوفر الوظائف.

حملات

ويقول محسن العلوي، شريك في شركة «معن» للإنتاج الفني ومقرها في دبي، إن الشركة متخصصة في إنتاج الحملات الإعلانية والتسويقية للجهات الحكومية والمحلية والخاصة، كما تساعد الشركة رواد الأعمال على بناء الهوية التجارية لمؤسساتهم، وكذلك الهوية البصرية، كما أن الشركة انضمت إلى «شراع» في سنة 2023 وأنجزت أكثر من 25 مشروعاً لعدد من الجهات الحكومية والدوائر الخاصة، إضافة إلى عقود مع مستثمرين، وفي العام الماضي بلغ العائد المادي مليوناً ونصف مليون درهم، مبيناً أن «شراع» يقدم دعماً مباشراً لرواد الأعمال عبر المحاضرات والورش التي ينظمها، وعبرها اكتسب أصحابها العديد من الخبرات والمهارات التي أسهمت في نجاح شركات رواد الأعمال.

دعم

وفي السياق ذاته، تقول ياسمين العنزي، مديرة تطوير الأعمال في «روبوتيكس»، وهي شركة متخصصة في مجال الروبوتات وتقدم حلولاً روبوتية مدعومة بالذكاء الاصطناعي لمختلف القطاعات، ومنها قطاع التعليم، وقطاع الصحة والتغذية، إن الشركات الرائدة التي يرعاها «شراع» يقدم لها الدعم المعنوي والمادي، إضافة إلى ربطها بالمستثمرين ورجال الأعمال، ما يمكنهم من الترويج لمنتجاتهم، لافتة إلى أن الروبوت الذكي الذي تنتجه الشركة يساعد على إرشاد المتعاملين في المراكز التجارية، والمؤسسات الحكومية.

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