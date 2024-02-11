687 مليون درهم أرباح «إي إس جي ستاليونز الإمارات» في 2023

المصدر: أبوظبي - البيان

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أعلنت مجموعة «إي إس جي ستاليونز الإمارات»، التابعة للشركة العالمية القابضة، عن ارتفاع صافي أرباحها بنسبة 316 %، مسجلة 687 مليون درهم خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023، في إنجاز بارز، جاء تتويجاً لاستراتيجية المجموعة الناجحة، وتميّز عملياتها التشغيلية، ليشكل ذلك منعطفاً هاماً في مسيرة نمو الشركة وتطورها القادم.

وقال مطر سهيل علي اليبهوني الظاهري رئيس مجلس إدارة مجموعة «إي إس جي ستاليونز الإمارات»: إنجازات رائعة شهدتها مسيرة المجموعة في عام 2023، تُوجت بنمو كبير في صافي الأرباح بلغ 316 %، الأمر الذي يعكس نجاح رؤيتها الاستراتيجية، وتميز أدائها التشغيلي. ويُجسد هذا النمو غير المسبوق، التزامنا الثابت بتطوير أعمالنا، والسعي الدؤوب لتحقيق التميز في جميع القطاعات. وسنمضي قدماً في استكشاف فرص جديدة، وخاصة في مجالات عملنا الجديدة، والإسهام بفاعلية في إعادة تحديد معايير الصناعة والارتقاء بقدراتنا التنافسية، إذ يعتمد نجاحنا المستمر على الابتكار والمرونة والتكيف والفهم العميق للأسواق التي نعمل بها.

من جانبه، قال كايد خرما الرئيس التنفيذي لمجموعة «إي إس جي ستاليونز الإمارات»: يؤكد النمو الكبير الذي حققناه هذا العام، لا سيما التوسع في إجمالي أصولنا وحقوق الملكية، نهجنا الاستراتيجي في اغتنام الفرص الجديدة، وتطوير عملياتنا الأساسية، إذ تحرص مجموعة إي إس جي ستاليونز الإمارات، على إثراء محفظة أعمالها، مع الالتزام بالربحية التشغيلية في جميع قطاعاتها الجديدة والقائمة. فاستراتيجيتنا تقوم على أساس استثمار كامل طاقاتنا ومكامن قوتنا، والابتكار المستمر، وتقديم قيمة إضافية لأصحاب المصلحة والمعنيين، نهجٌ كان له دور فاعل في تعزيز قدرتنا على تحقيق هذه الإنجازات البارزة.

كذلك قفز إجمالي حقوق الملكية في المجموعة إلى 2.29 مليار درهم، مسجلاً نمواً بنسبة 202 %، بالمقارنة مع ديسمبر 2022، كما سجلت القيمة الدفترية لسهم الشركة ارتفاعاً كبيراً، وصل إلى 9.1 دراهم، بزيادة قدرها 202 % على أساس سنوي، في تجسيد واضح لمتانة الوضع المالي للمجموعة، وثقة المساهمين بإمكاناتها.

وعملت «إي إس جي ستاليونز الإمارات» هذا العام، على توسيع مجالات عملها على نحو ملحوظ، عبر دخولها قطاعات جديدة، وتعزيز مكانتها في السوق.

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