دراسة لـ«بروف بوينت» تطالب تجار المنطقة بتعزيز الحماية السيبرانية

المصدر: دبي - البيان

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طالبت دراسة مسحية لشركة «بروف بوينت» التجار بتعزيز الحماية السيبرانية، وكشفت في هذا الإطار أن 65 % من أفضل 20 متجراً في الشرق الأوسط قد نفذت مستوى الحماية الدنيا «DMARC»، مما يعني أن 35 % لم يتخذوا خطوات للتصدي إلى الهجمات السيبرانية.

وقالت هيفاء القطيطي، مهندسة أنظمة أولى لدى «بروف بوينت الشرق الأوسط»: في ظل موسم عروض التسوق الحالية، يستعد المشترون للاستفادة من أفضل العروض والتخفيضات. ولكن في ظل الترقب، يجب على كل من التجار والمتسوقين أن يحتاطوا من ارتفاع مخاطر الإنترنت خلال هذه الفترة. وأضافت: رغم تنامي التجارة الإلكترونية وارتفاع وتيرة مبيعات الإنترنت على القنوات التقليدية للتجزئة، إلا أن تجار الشرق الأوسط لا يزالوا عرضة لخطر الجرائم الإلكترونية.

ويعد «DMARC» بروتوكول لتحقق البريد الإلكتروني وهو مصمم لحماية أسماء النطاقات من الاستخدام غير الشرعي من قبل الجرائم الإلكترونية كأفضل طريقة للمؤسسات لحماية حركة البريد الإلكتروني ضد الصيد الاحتيالي وغيرها من الأنشطة الاحتيالية.

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