الأرقام القياسية للزوار الدوليين تنعش السياحة في الإمارات

المصدر: أبوظبي - وام

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أكدت الأرقام القياسية لأعداد الزوار الدوليين لعام 2023 التي أعلنتها دبي، وكذلك رأس الخيمة، ريادة قطاع السياحة الإماراتي الذي يواصل أداءه الاستثنائي وترسيخ مكانته باعتباره أحد القطاعات الاستراتيجية في بناء اقتصاد المستقبل.

وحافظ القطاع السياحي في دولة الإمارات، خلال الأسبوع، على زخم فعالياته وأنشطته المتنوعة مثل المهرجانات والمعارض، في حين سلطت حملة أجمل شتاء في العالم 2024 الضوء على الجاذبية المتصاعدة لسياحة المغامرات في الدولة وتنوع خياراتها.

وحققت إمارة دبي رقماً قياسياً في عدد الزوار الدوليين الذين استقبلتهم في العام 2023، بإجمالي 17.15 مليون زائر بزيادة سنوية تبلغ 19.4 % مقارنة بالرقم المسجل في عام 2022 الذي بلغ 14.36 مليون زائر.

وتجاوزت دبي الرقم القياسي السابق لعدد الزوار والبالغ 16.73 مليون زائر في عام 2019، وذلك وفقاً لأحدث الإحصاءات الصادرة عن دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي. وحصلت دبي على لقب أفضل وجهة عالمية في جوائز اختيار المسافرين 2024 من موقع «تريب أدفايزر» Tripadvisor? Travellers' Choice Awards أكبر منصة للسفر في العالم، لتكون دبي بذلك أول مدينة في العالم تحقق هذا الإنجاز للعام الثالث على التوالي.

سياحة المغامرات

وسلطت حملة «أجمل شتاء في العالم 2024» الضوء على سياحة المغامرات في الدولة ودورها في استقطاب أعداد كبيرة من الزوار المحليين والسياح القادمين من الخارج.

وأكدت الحملة أن الإمارات تعد وجهة مثالية لمحبي سياحة المغامرات، لما تتمتع به من مقومات طبيعية، توفر تجارب متميزة مليئة بالترفيه والتشويق وسط مناظر خلابة بين الأودية، وقمم الجبال والشواطئ الساحرة. ويتعدى مفهوم سياحة المغامرات في الإمارات المفهوم التقليدي له والمتمثل في التنزه وتسلق الجبال إلى فضاء أوسع يغطي النشاط البدني والتفاعل مع البيئة، وغيرها من الأنشطة الحيوية.

طيران الإمارات

ووقعت «طيران الإمارات» والرابطة الوطنية لكرة السلة الأمريكية «NBA» عقد شراكة تسويقية عالمية لسنوات عدة، أصبحت «طيران الإمارات» بموجبه الشريك الرسمي للرابطة، بالإضافة إلى «شريك الاسم» لأول مسابقة لكأس الرابطة، وأول شريك على الإطلاق لقمصان الحكام في دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين.

وأفاد مسؤول في طيران الإمارات أن ميزانية الرعايات لدى الناقلة تفوق سنوياً مليار درهم، أي نحو 1 % من الإيرادات، فيما تصل ميزانيتها للتسويق عموماً إلى 3 أو 4 % سنوياً من الإيرادات.

وفي سياق آخر، تعتزم «طيران الإمارات» استئناف تشغيل رحلاتها إلى مدينة «أديليد» الأسترالية، حيث ستنطلق الخدمة اليومية مجدداً بين دبي وعاصمة ولاية جنوب أستراليا اعتباراً من 28 أكتوبر المقبل.

رأس الخيمة

وشهدت إمارة رأس الخيمة تسجيل أداء متميز في قطاع السياحة خلال العام الماضي، محققة نمواً بنسبة 24 % في عدد السياح من الأسواق الدولية، وزيادة سنوية بنسبة 11.7 % في معدل إشغال الفنادق بالإمارة، والعديد من الإنجازات المتميزة، بدءاً من كونها أول وجهة في الشرق الأوسط تحصل على شهادة «إرث تشيك» الفضية، ووصولاً إلى تعزيز ترابطها الجوي وسجلها من الفعاليات المميزة.

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