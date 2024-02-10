محمد بن حمد بن طحنون يشهد إطلاق الهوية الجديدة لمطار زايد الدولي

المصدر: أبوظبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

حضر معالي الشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان، مستشار الشؤون الخاصة في ديوان الرئاسة رئيس مجلس إدارة مطارات أبوظبي، حفل إطلاق المُسمّى والهوية الجديدة لمطار زايد الدولي، تكريماً لذكرى الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه، واحتفاءً بإرثه وتاريخه الحافل بالإنجازات الخالدة التي قدّمت دولة الإمارات إلى العالم في أبهى صورة.

وتشتمل الهوية الجديدة على عناصر مستلهمة من الثقافة الإماراتية الغنية وتراثها العربي الأصيل. وتم تصميم المطار الذي يحمل اسمه الجديد، لتوفير تجربة تُعد الأكثر ابتكاراً وسلاسة بين المطارات العالمية في هذا القطاع، كما أنه يتوافق مع أعلى معايير الجودة، ويتجاوز توقعات المسافرين.

وقال معالي الشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان: نشعر بفخر كبير بإطلاق اسم مطار زايد الدولي على أكبر مطار في أبوظبي، تكريماً للوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه. إن الإنجازات غير المسبوقة التي حققها الوالد المؤسس في ربط دولتنا مع العالم، ألهمت التزامنا بضمان تعزيز مكانة أبوظبي مركزاً رائداً وعالمياً للسفر والتجارة. وأضاف: بهذه المناسبة، أودّ أن أعرب عن امتناني إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، على ثقته بنا في المضي قُدماً على خطى الوالد المؤسس، والمساعدة على إحياء ذكرى إرثه الذي لا يُنسى، والذي لا يزال أثره فينا حتى يومنا هذا، وسيبقى مصدر إلهام للأجيال القادمة.

ويفتح مطار زايد الدولي أبوابه على جميع أنحاء العالم، مُبشراً بعصر جديد في قطاع الطيران في أبوظبي، وتوفر البنية التحتية المتطورة للمطار مستوى غير مسبوق من التواصل والابتكار والاستدامة، وذلك من أجل توفير تجربة مميزة للمسافرين، ما يدفع عجلة السياحة والتجارة الإقليمية إلى آفاق جديدة.

وكانت مطارات أبوظبي قد استضافت حفلاً للكشف عن الاسم الجديد لمطار زايد الدولي، بحضور عدد من ممثلي الأطراف والجهات المعنية. ويتم أيضاً تنظيم مجموعة من الأنشطة للمسافرين في المطار طوال عطلة نهاية الأسبوع، ومن بينها العروض الحية التي يشارك فيها فنانون عالميون.

من جانبها، قالت إيلينا سورليني، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمطارات أبوظبي: يُعد مطار زايد الدولي بوابة استثنائية تتيح لنا الترويج لأبوظبي، وعرض تراثها أمام العالم، وإبراز قيم التواصل والابتكار والاستدامة الموجودة فيها.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز