«طيران الإمارات» تشارك عملاءها الاحتفال بالسنة القمرية الجديدة

المصدر: دبي - البيان

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تشارك «طيران الإمارات» عملاءها الاحتفال بالسنة القمرية الجديدة (عام التنين). ويستمتع العملاء اليوم السبت بحظوظ هذا الموسم من خلال قوائم طعام خاصة في صالات «طيران الإمارات» في دبي وسنغافورة وبانكوك وشانغهاي وبكين، و«المظاريف الحمراء» التقليدية على متن الطائرة، وأفلام على متن الطائرة بلغتي الماندرين والكانتونية.

وتقدم «طيران الإمارات» على رحلاتها إلى وجهات مختارة حلوى رأس السنة القمرية الجديدة، وكعكة الليتشي الحمراء المخملية في الدرجتين الأولى والأعمال، وموس الليتشي الأحمر المخملي الكريمي في الدرجة السياحية. ويحصل ركاب الدرجتين الأولى والأعمال أيضاً على مظروف أحمر تقليدي مملوء بقطع الشوكولاتة، لمشاركة الحظ السعيد وأمنيات السنة الجديدة.

وترحب «طيران الإمارات» بجميع العملاء في صالاتها الخاصة، إذ يمكن لعملاء الدرجتين الأولى والأعمال الدخول إلى جميع الصالات مجاناً، وكذلك أعضاء «سكاي واردز» من الفئات الفضية والذهبية والبلاتينية. أما المسافرون في الدرجات الأخرى، فيمكنهم الاستمتاع بتجربة الصالة ابتداءً من 125 دولاراً، والاستمتاع بمرافقها لمدة تصل إلى أربع ساعات قبل الرحلة.

وتتواصل الأجواء الاحتفالية للسنة القمرية الجديدة على الطائرة عبر نظام «طيران الإمارات» للمعلومات والاتصالات والترفيه الجوي ice الحائز على جوائز، والذي يوفر 21 فيلماً بلغة الماندرين، و12 فيلماً بالكانتونية، وأكثر من 250 فيلماً من أفلام هوليوود مع ترجمة صينية مقروءة على الشاشة، تتضمن أحدث الأفلام مثل أوبنهايمر ومارفيلز وبريسيلا. بالإضافة إلى نحو 53 قائمة أغانٍ وموسيقى تتضمن 115 ألبوماً و1000 أغنية صينية.

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