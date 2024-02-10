«ستاندرد آند بورز» يتجاوز 5 آلاف نقطة بعد بيانات التضخم المعدلة

المصدر: (عواصم - رويترز)

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فتح المؤشر ستاندرد آند بورز 500 مرتفعاً أمس، وتجاوز عتبة 5 آلاف نقطة بعد أن أشارت بيانات إلى أن تعديل بيانات التضخم للعام الماضي جاء في أضيق نطاق ممكن، وهو ما يعزز التوقعات بأن مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي سيخفض أسعار الفائدة هذا العام. وارتفع مؤشر داو جونز 5.64 نقاط، أي 0.01 %، إلى 38731.97 نقطة وصعد مؤشر ستاندرد آند بورز 6.26 نقاط، أي 0.13 %، إلى 5004.17 نقاط وزاد ناسداك 48.66 نقطة، أي 0.31 %، إلى 15842.38 نقطة.

وارتفعت الأسهم الأوروبية بفضل أداء قوي لأسهم الرعاية الصحية ومجموعة ألعاب الفيديو يوبيسوفت بعدما أعلنت نتائج أعمالها الفصلية، غير أن المكاسب كانت محدودة بفعل ارتفاع عوائد السندات الحكومية مع انحسار رهانات المتعاملين على خفض الفائدة.

وخلال التعاملات ارتفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.1 %. وقفز سهم يوبيسوفت 14 % بعد أن أعلنت مجموعة ألعاب الفيديو عن صافي حجوزات أعلى بقليل من توقعاتها. وارتفع مؤشر نيكاي الياباني عند الإغلاق، ليبتعد عن أعلى مستوى منذ 34 عاماً مع إقبال المستثمرين على بيع أسهم لجني الأرباح. وارتفع نيكاي 0.09 % إلى 36897.42 نقطة بعد أن قفز بما يصل إلى 1.15 % إلى 37282.26 نقطة، وهو أعلى مستوياته منذ فبراير 1990.

وتخلى المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً عن مكاسبه المبكرة لينخفض 0.19 % إلى 2557.88 نقطة، متأثراً بانخفاض سهم تويوتا موتور 0.81 %. وهبط سهم نيسان موتور 11.56 % بعد أن خفضت شركة صناعة السيارات توقعاتها لحجم مبيعاتها في السنة المالية الحالية ووسط مخاوف بشأن أعمالها في الصين.

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