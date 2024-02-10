غرفة عجمان تطلق منصة إلكترونية مجتمعية مبتكرة

المصدر: عجمان - وام

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أطلقت غرفة تجارة وصناعة عجمان «منصة إلكترونية مجتمعية مبتكرة»، بهدف توفير قناة تفاعلية لتشجيع القطاع الخاص على المشاركة في المبادرات والفعاليات المجتمعية، وذلك خلال مشاركة الغرفة في فعاليات أسبوع الابتكار في عجمان ضمن شهر الإمارات للابتكار «الإمارات تبتكر 2024» في مرسى عجمان.

أطلق المنصة ناصر الظفري، مستشار مكتب رئيس مجلس إدارة غرفة عجمان، وفريق شهر الابتكار في غرفة عجمان.

وكشف ناصر الظفري أن المنصة المتاحة عبر الموقع الإلكتروني لغرفة عجمان www.ajmanchamber.ae تشمل مجموعة واسعة من المبادرات المجتمعية التي ينفذها قطاع النفع العام، بحيث تتيح الفرصة لمنشآت القطاع الخاص وأصحاب الأعمال للاطلاع على كافة المبادرات المطروحة واختيار الأنسب منها للمشاركة أو تقديم الدعم المناسب.

وأفاد الظفري أن «المنصة الإلكترونية المجتمعية المبتكرة» جاءت لتواكب هدف الغرفة الاستراتيجي المعني بتشجيع المنشآت الاقتصادية على تبني ممارسات المسؤولية المجتمعية وتوفير قناة ربط مستدامة بين أعضاء غرفة عجمان من منشآت القطاع الخاص مع جهات النفع العام في الإمارة بهدف تحسين جودة الحياة ودعم العمل المجتمعي بشكل عام.

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