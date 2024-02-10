2.8 مليار مكاسب سوق دبي في آخر تداولات الأسبوع

المصدر: دبي - محمد عباس

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ارتفع مؤشر سوق دبي المالي في تداولات أمس؛ آخر جلسات الأسبوع، وصعد المؤشر بـ0.60 % أو ما يعادل 24.76 نقطة، مسجلاً 4183.86 نقطة، بمكاسب سوقية ناهزت 2.8 مليار درهم، مدعومة بنشاط الأسهم القيادية، لا سيما سهما «إعمار».

وارتفع رأس المال السوقي لأسهم دبي المدرجة من 708.5 مليارات درهم في نهاية جلسة أول أمس إلى 711.35 مليار درهم بنهاية جلسة أمس.

وقاد سهم «شعاع كابيتال» ارتفاعات 20 سهماً بسوق دبي المالي، في حيث تصدر سهم «إعمار العقارية» تداولات السوق بسيولة جاوزت 85.3 مليون درهم، بما يعادل نسبة 32.7 % من سيولة السوق الإجمالية البالغة 260.7 مليون درهم.

وتعزز أداء سوق دبي في جلسة أمس، بارتفاع أسهم الإمارات ريم للاستثمار 3.9 %، وإعمار للتطوير 3.8 %، وإعمار العقارية 3.4 %، والعربية للطيران 1.7 %، والإمارات دبي الوطني 0.29 %.

الاستثمار الأجنبي

واتجه المستثمرون الأجانب غير العرب نحو الشراء في سوق دبي بصافي استثمار 22.3 مليون درهم بجلسة أمس، بعد تحقيقهم مشتريات بقيمة 108.9 ملايين درهم مقابل مبيعات بنحو 86.6 مليون درهم.

سوق أبوظبي

أغلق مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام «فادجي»، أمس، عند مستوى 9344.05 نقطة متراجعاً هامشياً بنسبة 0.20 %.

وتصدر «العالمية القابضة» النشاط في سوق أبوظبي مع استحواذه على النصيب الأكبر من إجمالي التداولات بنحو 205.5 ملايين درهم، تلاه «ألفا ظبي القابضة» جاذباً 87.7 مليون درهم، ثم «الدار العقارية» بسيولة 79.7 مليون درهم. وارتفع في سوق أبوظبي أسهم الفجيرة لصناعات البناء 14.8 %، وجلفار 6.4 %، وبيور هيلث القابضة 3.3 %، وبالمز الرياضية 3.3 %.

أداء أسبوعي

اجتذبت الأسهم المحلية سيولة خلال أسبوع بنحو 7.12 مليارات درهم، موزعة بواقع 5.3 مليارات درهم في سوق أبوظبي، و1.78 مليار درهم في سوق دبي، وذلك بعد التداول على أكثر من 1.8 مليار سهم، عبر تنفيذ نحو 114.7 ألف صفقة.

وفي 5 جلسات، ارتفع في سوق دبي أسهم الرمز كوربوريشن 14.3 %، ودبي التجاري 5.7 %، وأرامكس 3.8 %، وتيكوم 3.65 %، وتبريد 3.1 %، وزاد إعمار العقارية 2.8 %، ووطنية إنترناشيونال 2.3 %، وإعمار للتطوير 1.9 %.

وصعد في سوق أبوظبي خلال أسبوع أسهم إي أس جي 21.9 %، والإمارات لقيادة السيارات 8.2 %، وجلفار 4.5 %، والجرافات البحرية 4.4 %، وبيور هيلث القابضة 3.1 %.

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