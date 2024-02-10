5.7 مليارات درهم إيرادات «أرامكس» في 2023

المصدر: دبي – البيان

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أعلنت «أرامكس»؛ المزود لخدمات النقل والحلول اللوجستية الشاملة والمدرجة في سوق دبي المالي عن نتائجها المالية المدققة للربع الأخير وإجمالي السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023، حيث ارتفع صافي أرباح الربع الرابع من عام 2023 بأكثر من الضعف ليصل إلى 77 مليون درهم مقارنة بالفترة نفسها من العام 2022، مدفوعاً بنمو الأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب والإهلاك واستهلاك الدين.

وبلغت إيرادات العام بأكمله 5.69 مليارات درهم، بانخفاض قدره 4 % على أساس سنوي. ومع استبعاد تأثير تقلبات أسعار صرف العملات، انخفضت إيرادات العام بأكمله بنسبة 1 % مقارنة بالانخفاض المعلن عنه بنسبة 4 %.

وشهد صافي الدخل للعام بأكمله انخفاضاً بنسبة 22 % ليصل إلى 129 مليون درهم، ويعزى ذلك بشكل أساسي إلى الزيادة في مصاريف الفوائد المرتبطة بقرض صفقة الاستحواذ على «ماي يو إس»، والذي تم الحصول عليه في الربع الرابع من عام 2022، بالإضافة إلى تأثير تقلبات أسعار صرف العملات. وارتفع صافي دخل الأعمال العضوية بنسبة 7 % على أساس سنوي في عام 2023 مقارنة بعام 2022، ما يدل على قوة عمليات الشركة الكامنة.

وسجلت «أرامكس» انخفاضاً هامشياً بنسبة 1 % على أساس سنوي في إيرادات الربع الأخير من عام 2023 لتصل إلى 1.52 مليار درهم، على الرغم من ظروف السوق الصعبة وتقلبات أسعار صرف العملات.

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