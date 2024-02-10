«سوق أبوظبي» يمنح «بي اتش ام كابيتال» 3 جوائز

المصدر: أبوظبي - البيان

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حصلت «بي اتش ام كابيتال»؛ إحدى الشركات الرائدة في الأسواق المالية لدولة الإمارات، على ثلاث جوائز في حفل تكريم شركات الوساطة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، الذي نظّمته إدارة السوق أول من أمس، تقديراً للجهود التي يبذلها المشاركون الرئيسون في السوق والجهات الفاعلة بهذا الخصوص في دولة الإمارات لتعزيز تطور ونمو سوق رأس المال والقطاع المالي في العاصمة أبوظبي.

وتسلّم سعيد مسلّم المزروعي، نائب رئيس مجلس إدارة «بي اتش ام كابيتال»، جائزة مزود السيولة لأكبر عدد من الشركات المسجلة، وجائزة الخدمات المالية المتنوعة، إضافة إلى جائزة أكبر عدد من الأسواق المسجلة في منصة تبادل التابعة للسوق، من عبدالله سالم النعيمي، الرئيس التنفيذي لسوق أبوظبي للأوراق المالية بحضور عبدالهادي السعدي، الرئيس التنفيذي لـشركة «بي اتش ام كابيتال» ومعن البسطامي، الرئيس التنفيذي للعمليات في الشركة، وجمع من قيادات سوق أبوظبي للأوراق المالية وممثلي أبرز شركات الواسطة في السوق.

وعبّر عبدالهادي السعدي عن سعادته بهذا التكريم الذي يؤكد التزام «بي اتش ام كابيتال» دفع عجلة نمو اقتصاد إمارة أبوظبي ودولة الإمارات، وإسهامها في زيادة نشاط التداول في سوق أبوظبي للأوراق المالية، وجذب شرائح أوسع من المستثمرين، من الأفراد والشركات، عبر نهجها القائم على النزاهة والابتكار ورعاية العملاء، وتوظيف أحدث الأنظمة والبرامج والتقنيات وأكثرها أماناً وشفَافَةً، بما يتيح للعملاء تحقيق أفضل العوائد بفضل فريق الخبراء المحترفين ذوي السجلات الحافلة بالإنجازات الذين يوظفون قدراتهم وخبراتهم للوصول إلى مجموعة واسعة من الخدمات والأسواق.

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