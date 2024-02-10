2 % من تمويل السيارات بأبوظبي الإسلامي للكهربائية

المصدر: أبوظبي - البيان

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أعلن «مصرف أبوظبي الإسلامي»؛ مجموعة الخدمات المالية الإسلامية الرائدة، أن برنامجه لتمويل السيارات الكهربائية (فولت) شهد إقبالاً كبيراً من قبل المتعاملين، لتتجاوز نسبة تمويل السيارات الخضراء 2 % من مجمل تمويل السيارات، وذلك تماشياً مع التزام المصرف تعزيز الاستدامة ودعم أهداف صافي الانبعاثات الصفري في دولة الإمارات.

ومنذ إطلاق منتج فولت في سبتمبر الماضي، حظي باهتمام ملحوظ من طرف المتعاملين، فتم إجراء أكثر من 600 حجز جديد لتمويل السيارات الكهربائية، ويقدم البرنامج معدل تمويل تنافسياً يبلغ 1,79 %، وهو المعدل الأدنى في قطاع تمويل السيارات الكهربائية الجديدة.

وقال الرئيس العالمي لقطاع الخدمات المصرفية للأفراد في مصرف أبوظبي الإسلامي: «يؤكد برنامج تمويل السيارات الكهربائية (فولت) التزام المصرف مسؤوليته تجاه البيئة والاستدامة، وكما يتضح من الأرقام، فقد شهدنا نجاحاً كبيراً منذ إطلاق البرنامج مع أكثر من 600 حجز جديد لتمويل السيارات الكهربائية، إذ يبرز برنامج (فولت) الاهتمام والتأثير المتزايدين لالتزامنا التمويل المستدام».

ويتماشى نجاح برنامج (فولت) مع التزام «أبوظبي الإسلامي» الممارسات المستدامة، في إطار استراتيجيته الأوسع نطاقاً في مجال الحكومة البيئية والاجتماعية والمؤسسية، كما تؤكد إنجازات البرنامج، الجهود المستمرة التي يبذلها «أبوظبي الإسلامي» لدمج الاعتبارات البيئية في مبادراته التمويلية. وبمواصلة تعزيز الخيارات المستدامة، مثل تمويل السيارات الكهربائية، يعزز المصرف التزامه المسؤولية البيئية المتمثلة في الحد من الانبعاثات الكربونية.

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