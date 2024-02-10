تعاون بين «إينوك» و«ميرسك» لتدريب الكوادر المستقبلية

المصدر: دبي - البيان

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وقعت مجموعة «اينوك»، الشركة العالمية المتكاملة في مجال الطاقة، مذكرة تفاهم مع شركة التدريب العالمية «ميرسك للتدريب»، وذلك بهدف التعاون على تطوير مهارات الكوادر المستقبلية اللازمة لدعم اقتصاد الطاقة.

وقعت مذكرة التفاهم في المقر الرئيسي لمجموعة «اينوك» بدبي، وتهدف إلى توفير التدريب المهني المناسب وصقل المهارات اللازمة لتلبية المتطلبات الناشئة لقطاع الطاقة ودعم حركة التحول الأخضر.

وقال سيف حميد الفلاسي، الرئيس التنفيذي لمجموعة «اينوك»: «نجحت «اينوك» على مدار الأعوام الثلاثين الماضية بالتحول إلى مجموعة عالمية متكاملة تزاول أعمالها على امتداد سلسلة القيمة لقطاع الطاقة. وتماشياً مع نهجنا القائم على مفهوم «طاقة ملهمة»؛ يسعدنا التعاون مع «ميرسك للتدريب» للارتقاء بقدرات القوى العاملة في قطاع الطاقة ومواكبة احتياجاته المتطورة، إذ تعد هذه الشراكة خطوة مهمة نحو تحقيق طموحنا في تطوير كوادر عمل شاملة تدعم التحول العالمي المتسارع نحو الطاقة النظيفة».

وأضاف: «نعمل في مجموعة «اينوك» على تطوير العديد من المرافق والقدرات عالمية المستوى لضمان حصول موظفينا على أفضل المهارات. وتعد هذه الاتفاقية عنصراً رئيسياً في تدريب الكوادر في قطاع الطاقة، ودعم التحول الذي يشهده هذا القطاع في دولة الإمارات، والمضي قدماً في تحقيق استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050».

وقال ديفيد سكوف، الرئيس التنفيذي لشركة «ميرسك للتدريب»: «تزاول «ميرسك للتدريب» نشاطها في دولة الإمارات منذ عام 2014، وتعد مذكرة التفاهم هذه خطوة محورية في مساعينا لدعم قطاع الطاقة في بناء قدرات عالمية وتقديم حلول مبتكرة. ونلتزم بالتعاون مع «اينوك» لدعم القوى العاملة في اكتساب المهارات والخبرات التي يحتاجونها للعمل وفق أعلى مستويات الكفاءة والأمان».

وقال فيجاي رانجاتشاري، رئيس قسم النمو العالمي في «ميرسك للتدريب»: نؤمن بأهمية الشراكات الاستراتيجية في تأسيس مراكز للتميز تساهم في تطوير قدرات القوى العاملة، والارتقاء بمهاراتها، وزيادة تنوعها.

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