%40 ارتفاع أرباح «الدار» إلى 4.4 مليارات درهم في 2023

المصدر: أبوظبي - وام

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حققت الدار العقارية زيادة 40 % في صافي الأرباح على أساس سنوي لتصل إلى 4.416 مليارات درهم في 2023 مقارنة بنحو 3.144 مليارات 2022. وسجلت الدار للتطوير في الربع الرابع من 2023 أعلى مبيعات ربعية لها على الإطلاق، حيث بلغت 8.5 مليارات درهم، مع وصول مبيعات المجموعة للعام بأكمله إلى مستوى قياسي قدره 27.9 مليار درهم، كما تضاعفت الإيرادات التراكمية للمجموعة لتبلغ 36.8 مليار درهم.

وارتفعت إيرادات الدار للتطوير في الربع الرابع 2023 بنحو 37 % على أساس سنوي إلى 2.4 مليار درهم مدفوعاً بالتقدم في أعمال البناء، وانتعاش المبيعات على الخريطة، واستمرار تحصيل الإيرادات المتراكمة، كما ارتفعت إيرادات العام بأكمله 19 % على أساس سنوي إلى 8.3 مليارات درهم. ووصلت مبيعات المجموعة في الربع الرابع 2023 إلى 8.5 مليارات درهم، بنمو 65 % مسجلةً أعلى مبيعات ربع سنوية تسجلها الدار على الإطلاق.

وأطلقت «الدار» 14 مشروعاً جديداً مع دخول ناجح إلى أسواق دبي ورأس الخيمة، بالإضافة إلى حضور راسخ في أبوظبي، حيث شهدت المشاريع طلباً قوياً من جانب المستثمرين والمستخدمين النهائيين، ويشكل المشترون الدوليون والمقيمون 66 % تمثل 16 مليار درهم من مبيعات الشركة في الإمارات وحققت الدار للاستثمار نمواً في الإيرادات 40 % .

أسس قوية

وقال محمد خليفة المبارك، رئيس مجلس الإدارة: «تساهم الأسس القوية للاقتصاد الوطني وبيئة الأعمال المحفزة والداعمة للنمو في توفير الظروف المواتية لازدهار سوق العقارات. ونجحت الدار من خلال منصة أعمالها في تسريع وتيرة نموها التحولي في 2023 لتسجل ارتفاعاً ملحوظاً في الأرباح، كما أطلقت العديد من المشاريع الجديدة».

وقال طلال الذيابي، الرئيس التنفيذي لـ«الدار»: «على مدار السنوات الخمس الماضية، حققت أعمالنا نمواً كبيراً، حيث ارتفعت مبيعات المشاريع التطويرية في 2023 بمقدار 10 أضعاف عن 2018، كما ارتفع إجمالي قيمة أصول محفظة الدار من العقارات الاستثمارية بأكثر من 50 %».

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