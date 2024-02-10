معرض «لمسات وطنية» في رأس الخيمة ينطلق الجمعة

المصدر: رأس الخيمة - أحمد أبو الفتوح

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أعلنت دائرة التنمية الاقتصادية في رأس الخيمة عن إطلاق معرض «لمسات وطنية» بنسخته الثامنة خلال الفترة من 16 فبراير الجاري وحتى 3 مارس. ويهدف المعرض إلى دعم وترويج المشاريع ضمن فئتين، رخص الغد المنزلية، والرخص التجارية الصادرة عن الدائرة، كما يهدف إلى إبراز الصناعات الإبداعية تحت مظلة واحدة.

وأكدت عائشة عبيد العيان، مدير إدارة تطوير الأعمال بدائرة التنمية الاقتصادية في رأس الخيمة، أن تنظيم هذا المعرض يأتي استمراراً لجهود اقتصادية رأس الخيمة للاستخدام الأمثل للمعارض كإحدى أفضل منصات الترويج والتسويق التي تدعم رواد الأعمال، كما يوفر المعرض العديد من الأنشطة والفعاليات والمنتجات، فضلاً عن كونه فرصة متميزة للتسوق وقضاء أوقات مميزة مع العائلة والأصدقاء، وسيضم المعرض في هذه النسخة مشاركة 60 رخصة تجارية.

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