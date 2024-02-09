ارتفاع صافي أرباح الدار 40% إلى 4.4 مليارات درهم خلال 2023

المصدر: أبوظبي - وام

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قالت شركة الدار العقارية «الدار» إنها حققت زيادة 40 % في صافي الأرباح على أساس سنوي لتصل إلى 4.416 مليارات درهم في 2023 مقارنة بنحو 3.144 مليارات عام 2022.

ووفقاً لأبرز النتائج المالية للمجموعة العام الماضي سجلت الدار للتطوير في الربع الرابع من 2023 أعلى مبيعات ربعية لها على الإطلاق، حيث بلغت 8.5 مليارات درهم، مع وصول مبيعات المجموعة للعام بأكمله إلى مستوى قياسي قدره 27.9 مليار درهم، كما تضاعفت الإيرادات التراكمية للمجموعة لتبلغ 36.8 مليار درهم.



قفزة الإيرادات

وارتفعت إيرادات شركة الدار للتطوير في الربع الرابع 2023 بنحو 37 % على أساس سنوي لتصل إلى 2.4 مليار درهم. وجاء هذا الارتفاع مدفوعاً بالتقدم في أعمال البناء، وانتعاش المبيعات على الخريطة، واستمرار تحصيل الإيرادات المتراكمة، كما ارتفعت إيرادات العام بأكمله بنسبة 19 % على أساس سنوي لتصل إلى 8.3 مليارات درهم. ووصلت قيمة مبيعات المجموعة في الربع الرابع 2023 إلى 8.5 مليارات درهم، بزيادة قدرها 65 % عن الفترة نفسها من العام الماضي، ويشكل ذلك أعلى مبيعات ربع سنوية تسجلها الدار على الإطلاق.

وبلغت مبيعات المجموعة للعام بأكمله مستوى قياسياً قدره 27.9 مليار درهم، بزيادة قدرها 94 % على أساس سنوي مدفوعة بالطلب القوي من جانب المشترين الدوليين والمقيمين على المشاريع التي تم إطلاقها حديثاً في دولة الإمارات، فضلاً عن الدخول الاستراتيجي لشركة الدار إلى دبي ورأس الخيمة والمملكة المتحدة.



مشاريع جديدة

وأطلقت «الدار» 14 مشروعاً جديداً مع دخول ناجح إلى أسواق دبي ورأس الخيمة، بالإضافة إلى حضور راسخ في أبوظبي، حيث شهدت المشاريع طلباً قوياً من جانب المستثمرين والمستخدمين النهائيين، ويشكل المشترون الدوليون والمقيمون 66 % تمثل 16 مليار درهم من مبيعات الشركة في دولة الإمارات. وحققت شركة الدار للاستثمار نمواً في الإيرادات بنسبة 40 % مدفوعاً بعمليات الاستحواذ الأخيرة، والإدارة الفاعلة للأصول، وأدائها التشغيلي القوي.

وأكدت «الدار» حرصها على مواصلة تنفيذ استراتيجية التوسع الدولي من خلال الاستحواذ على شركة لندن سكوير للتطوير العقاري البريطانية، والاستثمار في أسواق الائتمان العقاري الخاص في أوروبا، والاستثمارات المباشرة في الأصول اللوجستية ومرافق التخزين الذاتي الأوروبية، حيث تتمتع «الدار» بمكانة جيدة تخولها لتحقيق المزيد من التوسع، مدفوعة بمكانة قوية في الأسواق المحلية مع مركز سيولة قوي يبلغ 2.9 مليار درهم كأرصدة نقدية غير مقيدة، بالإضافة إلى 7.5 مليارات درهم تسهيلات مصرفية غير مسحوبة.



أسس قوية

وقال محمد خليفة المبارك، رئيس مجلس إدارة شركة الدار العقارية: «تساهم الأسس القوية للاقتصاد الوطني وبيئة الأعمال المحفزة والداعمة للنمو في توفير الظروف المواتية لازدهار سوق العقارات. ونجحت الدار من خلال منصة أعمالها الفريدة في تسريع وتيرة نموها التحولي في 2023 لتسجل ارتفاعاً ملحوظاً في الأرباح، كما أطلقت العديد من المشاريع الجديدة وشهدت تحسناً كبيراً في أداء محفظة الدخل المتكرر».

ومن جهته قال طلال الذيابي، الرئيس التنفيذي لـ«الدار العقارية»: «تواصل الدار ترسيخ مكانتها كشركة عالمية رائدة في قطاع العقارات، مدفوعة بمساعيها الدؤوبة لتوسيع نطاق حضورها بشكل كبير. فعلى مدار السنوات الخمس الماضية، حققت أعمالنا نمواً كبيراً، حيث ارتفعت مبيعات المشاريع التطويرية في عام 2023 بمقدار 10 أضعاف عن عام 2018، كما ارتفع إجمالي قيمة أصول محفظة الدار من العقارات الاستثمارية بأكثر من 50 %، وتضاعف صافي الأرباح إلى 4.4 مليارات درهم».

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