5.7 مليارات درهم إيرادات "أرامكس" في 2023

المصدر: وام

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حققت “أرامكس” صافي أرباح بلغ نحو 129.3 مليون درهم وإيرادات بقيمة 5.69 مليارات درهم في العام الماضي 2023 وذلك وفق نتائجها المالية التي أعلنتها اليوم.

وتمكنت أرامكس - بفضل جهود الإدارة الرامية لتحقيق إيرادات بجودة عالية والارتقاء بمستوى الكفاءة التشغيلية وتحسين التكلفة - من تحقيق نمو ملحوظ بنسبة 2% على أساس سنوي في إجمالي الربح للربع الرابع من عام 2023 والذي وصل إلى 389 مليون درهماً وحافظت على استقرار هذه النسبة على مدار العام.. في حين شهد إجمالي هامش الربح تحسناً بمقدار نقطة مئوية واحدة في الربع الرابع من 2023 والعام المالي ككل، ليصل إلى 26% و25% على التوالي.

وارتفع صافي الأرباح للربع الرابع من عام 2023 أكثر من الضعف ليصل إلى 77 مليون درهم مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وقال عثمان الجده، الرئيس التنفيذي لشركة أرامكس: “يسعدنا الإعلان عن نتائج الربع الرابع للسنة المالية 2023 وما حققته أرامكس من أداء قوي ومرن، وذلك على الرغم من التحديات المستمرة في البيئة التشغيلية العالمية.. فقد تميز الربع الأخير من عام 2023 بتسجيل رقم قياسي لأعلى نمو ربع سنوي في عدد الشحنات وتحسن في ربحية المجموعة.. ويعود ذلك إلى اكتسابنا للمزيد من العملاء وما حققناه من تميز تشغيلي وقوة أدائنا في أسواقنا المحلية خصوصاً في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي والشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا”.

وأضاف الجده: “ننفذ استراتيجيتنا لتحسين التكاليف والكفاءة التشغيلية ومنح الأولوية لجودة الإيرادات في مواجهة الضغوطات الدورية.. وارتفعت أرباحنا قبل احتساب الفوائد والضرائب والإهلاك واستهلاك الدين بنسبة 33%، في حين تضاعف صافي أرباحنا في الربع الرابع من عام 2023 مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.. كما تحسن صافي دخلنا العضوي للعام بأكمله، مسجلاً نمواً بنسبة 7% مقارنة بعام 2022”.

وأوضح أنه على المستوى الإقليمي، مثّلت منطقة دول مجلس التعاون الخليجي والشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا نصف إجمالي إيرادات المجموعة وإجمالي الأرباح في الربع الأخير من عام 2023.. وعلى الرغم من المؤشرات الاقتصادية المتنوعة في هذه الأسواق، فقد حققنا نمواً في إجمالي الأرباح بنسبة 6% في دول مجلس التعاون الخليجي و32% في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا.

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