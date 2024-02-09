مركز دبي للسلع المتعددة يستقطب 679 شركة أمريكية

المصدر: دبي - البيان

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شهد مركز دبي للسلع المتعددة في عام 2023 ارتفاعاً بنسبة 10% في عدد الشركات الأمريكية المسجلة في منطقة الأعمال الدولية التابعة له، ليصل إلى 679 شركة، ما يمثل 45% من إجمالي عدد الشركات الأمريكية في الإمارات، البالغ عددها 1.500 شركة.

واختتم مركز دبي للسلع المتعددة، المنطقة الحرة الرائدة على مستوى العالم والسلطة التابعة لحكومة دبي المختصة بتجارة السلع والمشاريع، أخيراً أحدث جولات حملته الترويجية «وُجد من أجل التجارة» في الولايات المتحدة، حيث أقام المركز فعاليات مشابهة في كل من نيويورك وبروكلين وواشنطن العاصمة، ليواصل البناء على العلاقات الثنائية المتنامية بين الولايات المتحدة ودولة الإمارات في مجالات التجارة والاستثمار.

ويرى المركز مزيداً من الفرص أمام الشركات الأمريكية في دبي، لا سيما بعد نجاح الحوار بشأن السياسة الاقتصادية الذي عقد أخيراً بين الولايات المتحدة ودولة الإمارات، والذي سلط الضوء على تطلعات الجانبين لتعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية الثنائية في أبرز قطاعات الاقتصاد الرقمي.

حضر الفعاليات 100 من قادة الأعمال الأمريكيين، وسلط المتحدثون ووفد المركز الضوء على الفرص المتاحة أمام الشركات الأمريكية لتوسيع أعمالها في الشرق الأوسط، حيث يلعب مركز دبي للسلع المتعددة دوراً محورياً في إفساح المجال أمام هذه الشركات لدخول بعض الأسواق الأسرع نمواً على مستوى العالم انطلاقاً من دبي.

وقال أحمد بن سليم، الرئيس التنفيذي الأول والمدير التنفيذي لمركز دبي للسلع المتعددة: «مع ارتفاع عدد الشركات الأمريكية بنسبة 10% على أساس سنوي، لا تزال الولايات المتحدة تمثل مصدراً رئيسياً للاستثمار الأجنبي في مركز دبي للسلع المتعددة، ونحن فخورون بكوننا مركز الأعمال المفضل للشركات الأمريكية في المنطقة. حققنا خلال العام الماضي ثاني أعلى مستوى نمو سنوي في تاريخنا، حيث انضمت أكثر من 60 شركة أمريكية إلى ما يقرب من 2.700 شركة عالمية أخرى. ويعكس هذا المستوى العالي من الاهتمام الاستثمارات الرئيسية التي نفذناها في البنية التحتية بمنطقة الأعمال، وعلى رأسها افتتاح برج «أبتاون تاور»، ومواصلة توسيع وبناء المجموعة التالية من المساحات المكتبية من الدرجة الأولى لتلبية احتياجات الشركات الدولية الجديدة القادمة إلى دبي».

أقيمت الفعاليات بالشراكة مع سفارة دولة الإمارات العربية المتحدة في واشنطن العاصمة، وغرفة التجارة في واشنطن، وشركة إيرتيفاي للخدمات العالمية، وغرفة تجارة ذوي الأصول الإسبانية بواشنطن، وغرفة التجارة في نيويورك.

وتلعب الحملات الترويجية المباشرة التي ينظمها مركز دبي للسلع المتعددة دوراً جوهرياً في إبراز دبي كوجهة رئيسية للأعمال، في حين يسلط المركز الضوء على القيمة الفريدة لدبي من خلال هذه السلسلة، ويستقطب قدراً كبيراً من الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الإمارة، حيث يساهم المركز بنسبة 11% من إجمالي التدفقات السنوية للاستثمار الأجنبي المباشر إلى دبي.

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