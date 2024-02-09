1.9 مليار درهم تصرفات عقارات دبي في يوم

المصدر: (دبي - البيان)

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سجلت التصرفات العقارية في دبي أمس 1.9 مليار درهم مع 492 مبايعة بقيمة 1.42 مليار درهم، منها 37 مبايعة للأراضي بقيمة 211.64 مليون درهم و455 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 1.21 مليار درهم. وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 48 مليون درهم في نخلة جميرا.

وتصدرت مدينة هند 4 المناطق في عدد المبايعات مع 24 مبايعة بقيمة 66.2 مليون درهم وتصدرت مبايعة بقيمة 119 مليون درهم في جميرا الأولى أهم مبايعات الشقق والفلل. وتصدرت مدينة دبي الملاحية المناطق في عدد مبايعات الشقق والفلل مع 35 مبايعة بقيمة 63.96 مليون درهم.

وسجلت الرهونات 320.24 مليون درهم منها 27 رهن أراضي بقيمة 99.62 مليون درهم و106 رهونات فلل وشقق بقيمة 220.62 مليون درهم، أهمها بمنطقة البرشاء جنوب الثالثة بقيمة 71.82 مليون درهم. وتم تسجيل 31 هبة بقيمة 224.26 مليون درهم كان أهمها بمنطقة البرشاء جنوب الرابعة بقيمة 75 مليون درهم.

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